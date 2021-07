Britney Spears y otras víctimas del síndrome de la gallina de los huevos de oro

El fallo que una jueza de Los Ángeles emitió para que el padre de Britney Spears continúe en control de sus finanzas volvió a poner sobre la mesa los argumentos de la artista de 39 años. Britney pidió ser liberada de la custodia que le fue impuesta hace 13 años. Sin embargo, este nuevo revés legal ha incrementado las protestas en contra de las medidas que la cantante y sus admiradores califican como “abusivas”.

El caso Spears trae a la mente otros en los que niños, adolescentes y adultos parecen ser castigados por tener talento. Muchos de ellos se convierten en proveedores de sus familias desde muy temprana edad. Para mantener el control sobre la riqueza inesperada de la que gozan, muchos acuden a la explotación, abusos y fraudes. Estos son algunos de los más sonados casos:

La princesa del pop

Luego de haberse convertido en la máxima estrella del pop entre finales de los años 1990 y principios del 2000, hace 13 años Britney Spears se descontroló. Para entonces, la artista de 26 años ya se había casado dos veces. La primera, en 2004 con su amigo de la secundaria Jason Alexander. Esta unión se disolvió 55 horas después de efectuarse en Las Vegas. Ese mismo año se casó con el bailarín Kevin Federline, de quien se divorció en 2007. Al perder la custodia de sus dos hijos empezó a experimentar problemas de depresión y bipolaridad. Fue entonces cuando se tomó la decisión de otorgar la custodia de la artista a su padre James Spears.

El tiempo pasó y Britney produjo tres discos más, y aunque su éxito no volvió a ser el mismo, su popularidad sí le produce ganancias que ella no disfruta. El padre de la estrella recibe un salario de US$16 mil mientras que su hija tiene un gasto limitado a US$2 mil. Pero eso no es todo, la artista afirmó que no puede tomar decisiones sobre su pro pia fertilidad y contó que se encuentra prácticamente secuestrada.

El rey del pop

Golpes, intimidaciones e incluso una castración química son algunos de los abusos de los que se ha acusado a Joe Jackson, el padre de Michael Jackson. El último en declarar contra el también patriarca de Los Jackson Five y de LaToya y Janet, fue Conrad Murray. El médico de Michael, que fue acusado por su muerte, indicó en un libro que Joe había acudido a la castración química para que el llamado Rey del Pop no cambiara su voz.

En 1993, en el programa de Oprah Winfrey, Michael reveló que la relación de su papá con sus hijos estaba plagada de palizas y maltrato verbal. Por declaraciones de los otros hermanos Jackson y el médico en la familia también hubo abuso sexual por parte del padre y negligencia por parte de la madre, al no denunciar los maltratos.

El pobre angelito

No fue solo la ambición lo que llevó al papá de Macaulay Culkin a abusarlo. Según el actor de 39 años, su papá le tenía envidia, porque él mismo quiso ser actor y no lo logró. En 1994, después de soportar abuso mental, amenazas y maltrato físico, el protagonista de la primera parte de la saga ‘Mi pobre angelito’ logró la separación legal de sus padres. Para entonces solo tenía 15 años.

En una entrevista concedida hace tres años al podcast WTF with Marc Maron el artista recordó: “Todo lo que trató de hacer en la vida yo lo había superado con solo 10 años. Era un hombre malo. Podría enseñarte las cicatrices si quisiera”, afirmó Culkin.

Los problemas legales con su familia y sus tempranas decisiones románticas terminaron con el éxito del actor.

El sol de México

En 2018 con el lanzamiento de la primera parte de Luis Miguel la serie el público estuvo en contacto con la figura de Luisito Rey. El también cantante y guitarrista fue retratado, con autorización de su famoso hijo, como un hombre mafioso, mentiroso y abusivo. En México, los rumores que lo vinculaban con la desaparición de la madre de Luis Miguel han sido constantes desde 1986, cuando sucedió. Pero la trama de la serie revela que, además de explotar a su hijo desde los 11 años, también lo drogaba a los 13 para que fuera más productivo y lo hizo iniciarse sexualmente a los 14.

Los abusos fueron cortados por el propio Luis Miguel cuando tenía entre 18 y 20 años al descubrir que lo había estafado durante años. De acuerdo con lo presentado, el artista pudo haber ido a la cárcel debido a que su padre se gastó el dinero de tres años de impuestos, que ascendía a varios millones de dólares.

La Madonna mexicana

Yuri y su madre son las protagonistas de otra de esas historias en las que todo el oropel del escenario se desvanece en la intimidad. En múltiples entrevistas, la artista que en los años 1980 fue conocida como ‘La Madonna mexicana’ ha contado cómo, hasta los 23 años, ella no tomaba ninguna decisión por sí misma.

Su madre, con quien se reconcilió al ambas convertirse en cristianas, había sacrificado todo para lanzar a la niña que, además de ser balletista poseía una maravillosa voz. Sus sacrificios que incluyeron pasar hambre y muchas penurias en el Distrito Federal, se vieron recompensadas, pero Yuri era prácticamente su propiedad y la familia vivía de las ganancias de la intérprete.

Un episodio que ella misma reveló a través de la película de su vida que lanzó a finales del siglo XX, fue el de una pelea en la que es agredida físicamente por su madre y su hermano. A partir de entonces, Yuri decide escaparse. Para ello contó con la complicidad del propio Luis Miguel, quien le ayudó a fugarse luego de una entrega de premios. Después de esto, Yuri se casó con su novio Fernando Iriarte, de quien se divorció tiempo después. La cantante ya anunció que lanzará su propia bio serie.

