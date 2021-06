The Weeknd: actor, coguionista y productor en serie para HBO

El cantante The Weeknd figura como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo de The Idol, una serie que está preparando HBO y que tiene también entre sus responsables a Sam Levinson, el impulsor de Euphoria.

La revista Variety detalló este martes que The Weeknd liderará delante y detrás de las cámaras esta serie sobre una cantante que comienza una relación con el misterioso propietario de un club de Los Ángeles (EE.UU.), que en realidad es el líder de una secta.

The Weeknd será el creador de The Idol junto a Reza Fahim y Sam Levinson. Al margen de su estelar carrera musical, The Weeknd también ha probado suerte en el pasado en el cine y la televisión de manera puntual.

Por ejemplo, el cantante canadiense fue en 2020 el guionista del episodio A Starboy is Born de la serie de animación American Dad!.

Como actor, su papel más destacado fue en la aplaudida película Uncut Gems (2019), donde dio vida a una versión ficticia de sí mismo.

Además, The Weeknd ha figurado como director en algunos de sus videoclips como Try Me (2018).

El músico es una de las grandes estrellas del pop mundial en estos momentos gracias a discos como el reciente After Hours (2020) y a enormes éxitos como Blinding Lights, Can’t Feel My Face, Starboy o I Feel It Coming.

Por su parte, Levinson ha triunfado en la pequeña pantalla con Euphoria, la impactante y exitosa serie de HBO que protagoniza Zendaya.

Juntos colaboraron de nuevo en la cinta de Netflix Malcolm & Marie en la que Zendaya se midió en un gran duelo interpretativo a John David Washington.

