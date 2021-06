Día del Maestro: la docencia y el laberinto que no se ve tras la pantalla

Los pasillos y patios de cientos de escuelas, colegios e institutos ya no son los mismos desde la llegada del COVID-19 al país. Ya nadie corre en el patio de juegos a la hora del recreo. Los murmullos, las risas y las preguntas de los estudiantes dejaron de ser parte del día a día de miles de maestros y maestras.



La pandemia lo cambió todo, desde la forma de interactuar hasta la manera de enseñar y aprender, por lo que contar con aparatos tecnológicos e internet se convirtió en una necesidad básica.



En el transcurso de más de un año cientos de docentes perdieron sus empleos por falta de presupuesto, muchos tuvieron que adaptarse a nuevos métodos de enseñanza y otros buscaron más fuentes de ingresos para no abandonar a sus estudiantes, en los casos de los que no recibieron salario por varios meses.



Maestros y maestras afirman que es frustrante hablarle a una máquina sin saber quiénes están detrás de ella y si el tema está siendo entendido por todos. Los métodos cambiaron y por el momento no hay señales por parte de las autoridades para saber si la situación regresará a ser como antes en un futuro cercano.