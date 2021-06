Cómo cuidar a un hámster en casa

Los perros y los gatos son los animales de compañía más comunes, sin embargo, estos necesitan espacios amplios para su recreación, así como sacarlos de paseo casi a diario, a diferencia de los hámster.

Por su pequeño tamaño, estos roedores se han convertido en uno de los animales domésticos más cotizados, ya que no necesitan más que una jaula interactiva para movilizarse y algunos momentos de juego con su dueño al día.

Un hámster es una buena opción para una primera mascota, porque necesitan relativamente pocos cuidados y atención. Basta con colocar una buena jaula, vigilar que su alimentación sea balanceada y que haga ejercicio.

El ejercicio en estas mascotas es vital porque tienen tendencia a ser obesos, por lo que este factor puede reducir significativamente su esperanza de vida. No obstante, suelen tener una vida de entre tres a cinco años.

Por ello, es importante que tenga una jaula adecuada que tenga buena ventilación para evitar problemas de salud relacionados a la humedad. Debe contar con juguetes y accesorios para que se ejercite y se debe tomar en cuenta las posibilidades de escape.

Hay tres tipos de jaulas: tipo acuario, de plástico y de metal. Las primeras son la mejor opción porque son más seguras y permiten ver lo que está haciendo la mascota en todo momento. Este tipo de casas evitan que el sustrato, el material que se ubica en el fondo de la jaula, se disperse por la habitación.

Las jaulas de plástico o metal pueden tener mejor ventilación, pero los espacios entre las barras pueden poner en riesgo al roedor. Es necesario asegurarse de ubicar al hámster en un lugar seguro donde no pueda ser alcanzado por un depredador.

De acuerdo con el blog Tiendanimal, los hámster necesitan comer semillas, hojas, frutas, vegetales y proteínas. Dependiendo del tamaño del animal, comerá alrededor de siete gramos de comida al día. También es importante instalar un bebedero en su jaula para que esté bien hidratado.

Las frutas y vegetales frescos son muy recomendables para mantener a la mascota con sus sistema inmunológico funcional. Se debe tomar en cuenta que los mejores son los bajos en azúcar y agua.

Existen alimentos que pueden resultar perjudiciales para la salud de la mascota, por lo que hay que evitar papas, berenjenas, cítricos, ajo, cebolla, aguacate, chocolate, frituras y productos altos en grasa.

Los hámsters son por naturaleza animales bastante aseados y suelen limpiarse el cuerpo constantemente. No es recomendable bañarlos porque se pueden resfriar y para ellos esa enfermedad puede ser mortal.

En general, para mantener a estos animales limpios es más importante mantener su jaula aseada. Los profesionales recomiendan que se cambie el sustrato al menos una vez por semana y se limpie a fondo toda la jaula, esta se debe secar bien antes de meter nuevamente al roedor.

Cuidados básicos

Aunque sean animales muy pequeños, es importante cuidar su pelaje cepillándolo de vez en cuando. En las tiendas de animales hay peines especiales para hámsters del tamaño adecuado.

También es importante cortarle las uñas cuando le crezcan demasiado. Existen cortauñas especiales para hámster, por lo que su propio dueño puede hacerlo, pero si no sabe cómo, lo mejor sería llevarlo al veterinario.

Los dientes del hámster crecen constantemente así que necesitan roer constantemente para pulir sus dientes y evitar que les den problemas mandibulares. Las barras masticables son buenas para este propósito, así como la madera.

No obstante, no es recomendable darle todo tipo de madera para que muerda. La madera no tratada, sin pintura y libre de aceite es la mejor opción en juguetes para mascar. Nunca se le debe dar madera de pino o cedro para mascar. Los aceites de este tipo de madera pueden ser tóxicos para él.

Te puede interesar: