Avril Lavigne, Tony Hawk y el video viral del momento

El arribo de Avril Lavinge a Tik Tok fue a lo grande. La cantante canadiense que conquistó los listados de popularidad en la década de los 2000, encontró la manera de agenciarse de popularidad en la conocida red social con un solo video. Es el viral del momento.

¿Cómo hizo? Pues le apuntó directamente a la nostalgia. Se hizo acompañar por una celebridad del mundo del deporte: el skater Tony Hawk.

En solo 28 segundos las estrellas prueban que aún son capaces de brillar. En el video se ve a Lavigne cantando su tema Sk8ter boi, que cuenta la historia sobre su novio rockero y una chica bastante snob que conoció en la escuela secundaria que lo rechazó porque era skater. De repente, en el video aparece Tony Hawk, un famoso skater estadounidense, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos.

Hasta el momento la cantante canadiense lleva ya contabilizados 1.3 millones de seguidores, 4.2 millones de likes y más de 104 mil comentarios en su cuenta de Tik Tok.

La famosa cantante alcanzó la fama mundial a principios de los años 2000. Sacó su primer disco, Let Go, en 2002 y se convirtió en competencia para Britney Spears y Christina Aguilera que hasta entonces dominaban el escenario de las ‘Princesas del Pop’.

Luego llegaron Complicated, Sk8er boi y I’m with you y la consolidaron con una carrera bastante prolífera hasta 2014, cuando fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, la cual afecta el sistema nervioso. Lavigne no dejó que la enfermedad la detuviera y poco a poco comenzó a reincorporarse en la industria.