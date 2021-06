¿Quién es Daniel Habif? El mexicano que invita a enfrentar el miedo

“Durante años le tuve fobia a las arañas hasta que un día estuve a punto de estrellarme porque solté el volante del coche y eso puso en juego mi vida”. Quien confiesa esto es Daniel Habif, quien el domingo 13 de junio, a las 18:00 horas (hora de Guatemala), ofrecerá un streaming que lleva por título ¡Al carajo el miedo!.

Habif acepta que, aunque aprendió a manejar ese temor, hay uno que todavía le hace sufrir: los aviones. El conferencista mexicano que viaja a todas partes del mundo utilizando ese medio de transporte indica: “Tengo miedo, pero no vivo asustado y no he dejado de subirme a los aviones”.

El camino y los aprendizajes

Antes de convertirse en conferencista, Habif transitó por muchos oficios. Desde los seis años fue actor en comerciales, telenovelas y teatro. También fue cantante, presentador, productor de espectáculos y mánager de otros artistas. En entrevista, relata parte del camino que lo ha llevado a contar con 18 millones de seguidores haber escrito el libro Inquebrantables, que ha sido número 1 en Amazon y a dirigir proyectos

¿Cómo se dio la transición entre ser actor, cantante, presentador y mánager a convertirte en el motivador que eres hoy?

–No sé si hubo una transición. No me parece una mutación de especie tan radical. Creo que todos los oficios que he cruzado forman parte intrínseca de lo que hoy hago. Antes de cualquier otra cosa, soy escritor y todos esos oficios han dejado algo muy claro en mí: me permiten hacer lo que hago hoy por hoy.

¿Qué herramientas obtuviste siendo artista?

–Shakespeare, Lorca, Quevedo te marcan la vida. Marcan tu lenguaje, tu escritura, tu visión. Hacer durante seis años pantomima y estudiar a Marcel Marceau marca tu expresión corporal, tus ojos, tu energía. Ser mánager te hace tener visión acerca de una carrera, ser relacionista público marca la forma en que te comunicas, cómo te expresas, cómo haces tu contenido. Todos esos espacios distintos, se develan en lo que soy hoy.

¿Cómo fue el proceso?

–En los primeros años descubres quién eres. Después, pasas mucho tiempo aceptando quién eres y casi casi cuando ya vas al ocaso de tu vida, eres quien eres. Yo ya estoy en el punto que acepto que soy lo que soy y me dedico a mi más grande pasión que Dios me ha dado, que es servir con mis talentos.

¿Las nuevas generaciones necesitan más motivadores o coach?

–Yo no soy motivador, ni coach, ni psicólogo. Lo que hago no tiene un fin clínico ni sustituye terapias. Sino todo lo contrario, siempre exhorto a la gente a que se acerque a un especialista de la salud. Yo soy escritor y tengo la fortuna de poder tener el talento y el don de poder interpretar mis textos. Resulta que estos están enfocados hacia la motivación, hacia la inspiración, hacia las virtudes más importantes del ser humano.

¿Hay más temores en la actualidad que en otros tiempos?

–Creo que los temores se han intensificado y se han instalado de manera más radical. Su raíz es mucho más gorda y sus ramas más largas.

“Creo que los temores se han intensificado y se han instalado de manera más radical”. Daniel Habif, conferencista

¿Cuál es la propuesta de la actividad que realizarás el domingo?

–Es una reunión que llama a la acción. No es entretenimiento. No es que diga: ‘Vengan todos a negar la realidad conmigo, seamos positivos y salgamos a la calle negando la vida que nos toca de frente’. Es lo contrario. Es: ‘¿qué vamos a hacer con todo ese futuro dantesco que tenemos por delante?, ¿cómo vamos a abordar la hostilidad, la soledad?, ¿cómo vamos a abordar el individualismo?, ¿cómo vamos a abordar a una sociedad menos cooperativa y cada día más competitiva?’

¿Cuáles son según tu opinión los problemas que debemos resolver como sociedad?

–Seguimos educando jefes y no líderes. Seguimos teniendo escuelas que siguen egresando abogados, ingenieros, administradores y el mundo del empleo no tiene cómo absorberlos. Estamos en un momento coyuntural.

¿Cuál será tu propuesta hacia tu audiencia?

–Será una exhortación a edificarnos como ciudadanos. No para que escuchen una postura absolutista. No estoy para resolverle los problemas a nadie. Estoy para decirles cómo he resuelto mis problemas y en una de esas, algunas de las herramientas que he utilizado pueden serles funcionales.

“No estoy para resolverle los problemas a nadie. Estoy para decirles cómo he resuelto mis problemas y en una de esas, algunas de las herramientas que he utilizado pueden serles funcionales”. Daniel Habif, conferencista

¿Cómo se deben enfrentar los miedos?

No puedo ser tan imprudente para decir que hay una sola herramienta. Para enfrentar el miedo, primero hay que identificarlo. (Saber) dónde está ese miedo, qué intensidad tiene, cuáles son las consecuencias en mi vida. Tú puedes reconfigurar tu vida, pero para eso hay que tener conciencia y para ello se requiere tener información. Entre más te conoces, menos miedo tienes. Aceptar esos miedos no debería hacerte sentir vergüenza. Nadie debería sentirse avergonzado por tener una grieta… una herida.

