¿Cuánto cuesta HBO Max en Guatemala?

HBO Max estará disponible a finales de junio. Quienes deseen suscribirse pueden prepararse desde ya para contratar el servicio que ofrecerá contenidos de marcas de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros.

De acuerdo con el enlace https://www.hbomax.com/latam/es los planes disponibles en Guatemala pueden ser Móvil y Estándar. El primero de ellos, ofrece disfrutar la programación a través de tablets o teléfonos celulares, acceso a un dispositivo a la vez, reproducción en definición estándar y la posibilidad de descargar series y películas favoritas para verlas cuando se quiera.

El plan Estándar brindará la oportunidad de disfrutar la programación en todas las pantallas, acceso a tres dispositivos a la vez, reproducción HD y 4K, descarga de series y películas y configuración de cinco perfiles personalizados.

Si eliges la opción móvil por un mes deberás pagar Q32.99, por tres meses Q89.90 y por un año Q279.00. Si prefieres la suscripción completa anual deberás pagar Q389.00.

Entre otras ventajas que se ofrecen se cuenta poder ver las películas de Warner al mismo tiempo de su estreno en cines. Además, de series icónicas como Friends, South Park, The Big Bang Theory, Los Soprano y Sex and The City, entre otras.

