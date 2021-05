¿Quiénes eran los Cotzumalguapa, autores de la escultura prehispánica de la zona 13?

Durante mayo de 2021, la noticia de una escultura prehispánica hallada durante trabajos urbanos en la zona 13 causó revuelo. Se hizo viral y pronto surgieron más dudas que respuestas. Una de ellas era la procedencia de la pieza. La solución al enigma fue sencilla: era el Monumento 59 del sitio arqueológico El Baúl, perteneciente a la enigmática cultura Cotzumalguapa.

Fotografía: Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica (F&G Editores)

Pero, ¿quiénes eran los Cotzumalguapa? Sus vestigios urbanos se ubican en el área que ocupa actualmente la ciudad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. De esa localización geográfica proviene el nombre moderno que se les ha dado.

Aunque se tiene registro de ocupación en el área desde el Preclásico, es hasta el primer siglo a. C. que puede establecerse el asentamiento formal de esta cultura en la zona. A partir de ahí, el intrincado sistema urbano Cotzumalguapa se desarrolló a lo largo de los siglos siguientes hasta alcanzar su apogeo durante el Clásico Tardío: de los años 550 a 950 d. C.

Fotografía: Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica (F&G Editores)

La información obtenida del estudio de los vestigios arqueológicos habla de una zona núcleo, que hoy componen tres sitios distintos: El Baúl (de donde proviene la escultura de la zona 13), Bilbao y El Castillo. A lo largo de este espacio se han encontrado calzadas de piedra, puentes y una gran cantidad de esculturas monumentales.

El arte de esta cultura habla acerca de un grupo de personas interesadas en la vida y en la muerte, así como en el entorno natural. Es común encontrar representaciones animales, mitológicas y también vegetales (en especial del cacao, posiblemente una fruta de culto por su valor social y comercial).

Dentro de los ejemplos más importantes de arte de Cotzumalguapa se encuentra el Gran Jaguar, del cual hay una reproducción en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Fotografía: Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica (F&G Editores)

Uno de los principales investigadores que han ayudado a dar visibilidad a la cultura Cotzumalguapa es el arqueólogo guatemalteco Oswaldo Chinchilla, quien publicó el libro Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica. Es parte de las colecciones de F&G Editores. “Santa Lucía Cotzumalguapa es hoy una ciudad pujante, emporio de la producción azucarera en Guatemala. Pocos saben que hace mil 200 años, donde hoy se extienden los cañaverales, las aldeas y colonias modernas, se alzaba una de las ciudades más grandes e importantes de Mesoamérica”, detalla la editorial a propósito del libro.

La cultura Cotzumalguapa no está presente en el imaginario popular, pero no por eso es menos importante para entender el pasado del territorio que hoy ocupa Guatemala. Sus vestigios pueden verse in situ o bien en los museos arqueológicos de Las Ilusiones y El Baúl, ambos en Santa Lucía.

