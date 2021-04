Oscars 2021: Nominados a mejor actor y mejor actriz

Los Premios Oscar, también conocidos como los “premios de la Academia”, son los galardones más célebres de la industria cinematográfica, así como los más atesorados del mundo.

La edición 93 de los premios llega con un retraso de dos meses debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo se llevará a cabo la noche del domingo 25 de abril.

En esta ocasión, te contamos un poco sobre los cinco actores y cinco actrices que compiten por obtener el galardón a mejor actor y mejor actriz protagonista.

Riz Ahmed por The Sound of Metal

En esta cinta, el actor interpreta a un baterista que empieza a perder audición de forma dramática. Su prometedor futuro se queda en el aire mientras debe enfrentarse a un doloroso panorama: puede que su sordera no tenga remedio alguno. La estrella de 38 años con ascendencia pakistaní se hizo conocido por su gran actuación en la serie The Nigh Of. Asimismo, ha participado en cintas como Venom, Rogue One o Jason Bourne.

Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday

La actriz ya se llevó el Globo de Oro en este papel,sin emabargo, su mayor experiencia es en el rubro de la música. En The United States vs. Billy Holliday, interpreta la vida de una de las más grandes cantantes de jazz, abordando su complicada relación con la fama, la adicción y el amor.

Chadwick Boseman por La madre del blues

Boseman falleció en el 2020 a causa de cáncer; sin embargo, antes de su precipitada muerte, la estrella participó en la cinta La madre del blues, donde se destacó por su gran actuación, lo cual generó su nominación a los Premios Oscar 2021. Sería la tercera vez que un intérprete gana una estatuilla de forma póstuma, siguiendo los pasos de Peter Finch y Heath Ledger.

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

La popular actriz británica de 32 años participó en la popular serie The Crown, como también en otras sagas exitosas de Hollywood como Rápidos y Furiosos o Misión Imposible. La actriz interpreta a una joven norteamericana que se enfrenta a un evento trágico que cambiará su vida para siempre: la muerte de su bebé recién nacido durante un parto casero.

Anthony Hopkins por El padre

El reconocido actor de 83 años obtuvo su primer Oscar tras su papel Hannibal Lecter en el film El silencio de los inocentes. En esta ocasión, interpreta a un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, a pesar de la velocidad con la que su mente se está volviendo en su contra.

Viola Davis La madre del blues

En La madre del blues, Viola Davis se mete en la piel de Ma Rainey, una cantante afroamericana de blues clásico que, gracias a unas legendarias grabaciones de los años 20, abrió el camino para futuras estrellas del género como Ethel Waters y Billie Holiday.

Gary Oldman por Mank

Tras varias actuaciones en cintas inolvidables, el actor logró llevarse el Oscar como Mejor Actor en el 2018 por su interpretación Winston Churchill en The Darkest Hour. En esta cinta que se situa en Hollywood de los años 30, Oldman se convierte en el mordaz crítico social y guionista alcohólico Herman J. Mankiewicz, coguionista de Ciudadano Kane junto al propio Orson Welles.

Frances McDormand por Nomadland

En caso gane en esta categoría, McDormand estaría llevándose su tercer Oscar, luego de participar en Tres anuncios por un crimen (2017) y Fargo (1996). Nomaland, cuenta la historia de Fern, una superviviente a la brutal crisis económica de 2008 que se embarca en un viaje por el oeste americano, viviendo como una nómada moderna.

Steven Yeun por Minari

El reconocido actor surcoreano se hizo conocido en Hollywood tras su actuación en la serie The Walking Dead donde interpretó al personaje Glenn. Además, críticos del cine lo reconocieron tras su participación en la película Okja. Yeun interpreta al padre de una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano.

Carey Mulligan por Una joven prometedora

En esta cinta, Mulligan interpreta a Cassie, una mujer que tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado y desagradable tira todas sus expectativas y deseos. Ahora en su vida nada es lo que parece: es lista, audaz y vive una doble vida de noche con la que tiene la oportunidad de vengarse de los culpables.

*Con información de Fotogramas.