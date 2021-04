Consejos para cuidar la salud dental de los perros

Está comprobado que la higiene dental mejora la calidad de vida de los perros y previene enfermedades durante todas la etapas de la mascota, es por ello, que es necesario cepillar sus dientes o utilizar otros métodos de higiene dental.

La salud dental en los perros domésticos no ocurre de forma espontánea, ya que un can no es capaz de cepillarse por sí solo los dientes, por lo que la higiene bucal del animal pasa a ser una responsabilidad de su dueño.

Es indispensable que la salud dental comience desde que el animal es un cachorro y esto se debe a que una cría de perro de entre dos y tres semanas de edad, ya tiene 28 dientes de leche. La dentadura definitiva de 42 dientes que los acompañará durante toda su vida llega alrededor de los seis y ocho meses.

La frecuencia para cepillar los dientes está estrechamente relacionada con la edad de la mascota. Cuando es un cachorro es recomendable hacer el cepillado lo más frecuente posible para que el perro se familiarice con la rutina y el cepillado de dientes.

Cada perro es único y el entrenamiento debe adaptarse a su ritmo. Como en el caso del baño, una buena primera experiencia es motivo para hacer las cosas correctamente. El animal lo debe tomar como un juego y nunca como un castigo.

Consejos para evitar enfermedades

Si el perro presenta síntomas como mal aliento, babeo excesivo, encías inflamadas, bultos en las encías, quistes debajo de la lengua y dientes flojos y con sarro, puede que padezca alguna enfermedad bucodental y será necesario llevarlo al veterinario.

No obstante, una publicación del blog Mascoteros, detalla que lo anterior se puede evitar si se siguen las siguientes recomendaciones.

Revisar la dentadura del perro una vez a la semana y hacer una cita cada seis meses con el veterinario para una exploración más exhaustiva.

Las razas pequeñas son más propensas a desarrollar sarro y placa bacteriana, así como los Chihuahuas o los Maltés.

Elegir una dieta seca, contribuye al buen mantenimiento de la salud dental del perro.

Hay productos específicos para combatir el sarro, como snacks o juguetes de caucho o nylon.

Cepillar los dientes del animal con un cepillo específico de cerdas blandas; nunca usar dentífrico para personas, ya que puede resultar tóxico para el perro. Existen pastas dentales y enjuagues específicos para perros.

Las siguientes medidas harán que el cepillado sea mucho más fácil para el perro y para su dueño:

En primer lugar hay que conseguir que el can se acostumbre al cepillado, por lo que hay que masajear sus labios con el dedo en un movimiento circular de 30 a 60 segundos, una vez o dos veces al día durante unas pocas semanas, luego será necesario continuar con los dientes y las encías.

Cuando parezca que se siente cómodo con ello, el dueño deberá darle un poco de pasta dental para perros con el fin de que se adapte al sabor y posteriormente tendrá que introducir el cepillo, también especial para perros, para iniciar con un cepillado suave.

Si la mascota se resiste a tener las superficies internas de los dientes limpios, no hay que luchar contra él, ahí solo se acumula una pequeña cantidad de sarro. El cepillado se hará dos o tres veces a la semana.