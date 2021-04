Original Doll: el disco de Britney Spears que nunca salió a la luz

Recientemente el medio estadounidense The New York Times publicó el documental Framing Britney Spears, el cual se centra en el conflicto por la tutela de Britney, un acuerdo legal que ha permitido a otras personas, en especial a su padre, gestionar toda su vida desde 2008.

Este reportaje sacó muchos temas a la luz, entre ellos el anuncio que hizo la estrella del pop en la radio sobre el lanzamiento de su disco Original Doll para el verano de 2005, pero que nunca fue escuchado.

Según una publicación del medio Buzzfeed, la artista se presentó a las instalaciones de la cadena radial KIIS-FM en Burbank, California el 30 de diciembre de 2004 para presentar una nueva canción.

Ese día sonó al aire la canción Mona Lisa, y en una entrevista con el locutor Jesse Lozano, la cantante aseguró que el sencillo era parte de su disco Original Doll, el cual tenía previsto ser lanzado para el verano del siguiente año.

Después de esa ocasión, Mona Lisa no volvió a sonar en las radios. En enero de 2005, un representante de Jive Records, la disquera de Britney, declaró a los medios que no tenían planes de lanzar un álbum próximamente, ni de volver a reproducir dicha canción.

El medio digital Shock informó que semanas antes de que la artista se presentara a la radio, había publicado un comunicado en el que decía que quería tomarse un descanso.

No obstante, en la entrevista que tuvo con Lozano, Britney declaró que iba a replantear “frases de comunicados anteriores” y que cuando dijo que quería tomar un descanso, se refería a tomar un descanso de que le dijeran lo que tenía que hacer.

Shock detalla que Mona Lisa es un seudónimo que ella había utilizado antes y que la canción habla de la caída de una leyenda.

“Ella es la original, ella es la inolvidable, quiere que sepas que ya no está aquí”, describe la canción. Muchos fans interpretaron la canción como un deseo de Britney de romper con todo lo que la controlaba.

El NO de la disquera

Michelle Bell, compositora que trabajó con ella en varias canciones, dijo en una entrevista en Buzzfeed que Britney quería tener más control sobre el proceso creativo de su música y hacer un disco que fuera mucho más personal y honesto.

Sin embargo, el hecho de llegar a la radio sin avisar a nadie fue extraño, por lo que no fue bien visto por la disquera. Bell mencionó que, a su parecer, la disquera sintió que Original Doll era algo diferente a todo lo que Britney había hecho, y temían que fuera a perder su marca.

Dos años antes, Britney Spears había lanzado su cuarto álbum de estudio In the Zone, el cual continuaba siendo un álbum con muchos productores y escritores y con poca intervención de ella misma.

No obstante, durante el proceso de creación de este álbum, Britney y Michelle Bell se habían encargado de escribir canciones muy personales sobre la vida de la princesa del pop, pero únicamente el sencillo Everytime vio la luz.

Posiblemente Original Doll estaría integrado por todas esas canciones que Britney escribió con Michelle y que Jive Records decidió no publicar en In The Zone.

“Original Doll y lo que Spears esperaba que se convirtiera representaba un cambio en el panorama de la música pop, alejándose de la estrella del pop de principios de siglo preparada por Disney, haciendo algo más honesto y crudo”, describe.

En esa época no existían las plataformas digitales de ahora, por lo que pudo ser una barrera para que la cantante no cortara esos lazos con las personas que legalmente se aprovechan de su talento desde hace más de 15 años.