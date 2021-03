Semana Santa 2021

Si en 2019 alguien hubiera dicho que Guatemala no tendría procesiones durante al menos dos años, nadie le habría creído. Sin embargo, esa es una de las más notables consecuencias de la pandemia de covid-19. Aunque algunas iglesias han empezado a organizar velaciones y conciertos tanto en línea como presenciales con aforos limitados, hay miles de cargadores, altareros y alfombreros que no podrán evitar la nostalgia.

Para acompañar estos días, elPeriódico hace un recorrido por algunos de los cortejos procesionales más populares de la ciudad capital. Recordando parte de la historia de imágenes y procesiones.

Jesús Nazareno del Consuelo

Templo de La Recolección

Sábado de Ramos

A los hermanos Juan y Santiago Ganuza se les atribuye la talla de la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, del Templo de la Recolección. Se cree que data de entre 1830 y 1835. Luego de los terremotos de 1917 y 1918 fue restaurada por Julio Dubois y según algunos sufrió algunos cambios en su anatomía. Posteriormente, a mediados del siglo XX vuelve a ser restaurada, debido a que se había deteriorado

Esta fue la primera procesión en usar romanos a iniciativa del padre Leonardo López, en el año de 1933, los cuales dejaron de salir en el año de 1955. Su consagración se celebró el 3 de marzo de 1956.

Anteriormente, este cortejo realizaba su recorrido el Domingo de Ramos pero en 1968, se cambió el día de la procesión al Sábado de Ramos al que debido a eso es conocido por los fieles como Sábado del Consuelo.





Jesús de las Palmas

Templo de San Miguel de Capuchinas

Domingo de Ramos

En la Rectoría de San Miguel de Capuchinas se venera la Imagen de Jesús de las Palmas, que fue consagrada el 23 de noviembre del año 2008. La imagen data el siglo XIX, se le atribuye al escultor Raymundo Vielman y al encarnador Manuel Barillas Castilla.

Anteriormente tenía la advocación del Sagrado Corazóin de Jesús y fue el padre Celso NarcisoTeletor quien entrega la imagen a Ramiro Araujo y se decide hacer el cambio para que desde entonces represente el ingreso de Jesús a Jerusalén.

Ha tenido dos burritas, la primera burilada por Francisco Masaya y en 1953 se decide entregar la actual burriquita que lleva a la Consagrada Imagen de Jesús de las Palmas cada Domingo de Ramos. Ha tenido cuatro andas desde que salió por primera vez en 1948.

La procesión recorre los alrededores de la Rectoría San Miguel de Capuchinas, y hace su ingreso al Barrio de Gerona..En 2019 se realizó un recorrido conmemorativo por el décimo aniversario de Consagración y llegó al Barrio Moderno de la zona 2 y al Barrio de Candelaria. Por primera vez la procesión ingresó la Iglesia de Nuestra Señor de Candelaria.

Fotos: Rectoría de San Miguel de Capuchinas

Foto: Rectoría San Miguel de Capuchinas

Jesús Nazareno de los Milagro

Santuario de San José

Domingo de Ramos

La talla de Jesús Nazareno de los Milagros es atribuida a Alonso de la Paz y Toledo. La imagen fue donada por Lorenzo de Paz a la Ermita de la Santa Cruz del Milagro.

Luego de un largo tiempo la Ermita de la Santa Cruz sufrió daños a consecuencia de los terremotos de 1773. A consecuencia de los mismos es trasladada a la Ermita al Valle de la Virgen en 1780, pero al no haberse autorizado la construcción de la Ermita de la Cruz del Milagro, los cofrades solicitan permiso temporal para colocar la imagen de Jesús en el Beaterio de Indias en la 12 avenida entre 9ª. y 10a. calle.

Posteriormente comenzó a peregrinar por templos como Santa Rosa, el Cerrito del Carmen y en el Templo de San José donde recibe la advocación de Jesús Nazareno de los Milagros.



En el Valle de la Ermita la procesión salía el Martes Santo, pero ya a principios del siglo XX el cortejo empezó a realizar su recorrido el Domingo de Ramos. La imagen fue consagrada el Domingo de Ramos, 4 de abril de 1993, por el Arzobispo, Monseñor Prospero Penados del Barrio.

Jesús Nazareno de las Tres Potencias

Parroquia de la Santa Cruz del Milagro

Lunes Santo

De acuerdo con varios historiadores la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias fue realizada por el escultor Alfonzo de la Paz y Toledo, a finales del siglo XVII, por encargo de la Congregación del Oratorio de San Felipe de Neri, que se ubicó en la Escuela de Cristo. Luego de los terremotos de 1773, se obligó a congregaciones a trasladarse al Valle de la Ermita y a los religiosos se les ubicó en una propiedad de la zona 1.

Al llegar la Reforma Liberal en 1871 se les despojó y sus bienes le fueron dados en custodia a Francisco Lainfiesta. En 1884 tanto la imagen de Jesús como la de la Virgen Dolorosa y el San Felipe de Neri son trasladadas a la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro.

El cortejo procesional se remonta a tan solo 12 años de la llegada de la imagen a ese templo. La procesión salió a las calles por primera vez el Lunes Santo de 1896.

En la actualidad recorre su barrio y el centro histórico de la ciudad durante 13 horas. La hermandad que organiza el cortejo está constituida por 180 hombres y mujeres que trabajan por el culto y la veneración de las Consagradas imágenes durante todo el año.

Fotos: Mario Noriega

Fotos: Mario Noriega

Jesús Nazareno del Templo de La Merced

Procesión de la Reseña

Martes Santo

La imagen de Jesús Nazareno de La Merced es atribuida al artista Mateo de Zúñiga. De acuerdo con algunas reseñas históricas, el encarnador fue Josep de la Cerda. Fue elevada a veneración el 27 de marzo de 1655.

Estaba ubicada en la iglesia de La Merced de La Antigua Guatemala. Según cuentan los historiadores en 1702 se realizó en esa ciudad la primera procesión de La Reseña.

La imagen de Jesús Nazareno fue la primera en ser consagrada en el continente americano, el 5 de agosto de 1717. Después de los terremotos de 1773, la imagen se traslada al Valle de la Ermita y posteriormente se construye su templo que fue inaugurado en 1813.

La procesión de la reseña es la que tiene el recorrido más corto, de solo cuatro horas. Además, se caracteriza porque el anda sale sin adornos y los fieles le van depositando flores durante el recorrido.

Jesús Nazareno del Rescate

Templo de Santa Teresa

Miércoles Santo

El historiador Marco Antonio Valladares señala que entre los años 1920 y 1930 se hicieron los primeros intentos por establecer la procesión de Jesús Nazareno del Rescate. Salió en algunas ocasiones, pero al no haber una asociación consolidada se interrumpía. En 1940 se suspende y no es sino hasta 1956 cuando se logra establecer la tradición, que no fue interrumpida, sino hasta hace un año, debido a la pandemia. Aunque casi siempre salió en Miércoles Santo, hubo ocasiones en los que cambió de día.

Apenas habían transcurrido 16 años del recorrido, cuando la imagen de Jesús Nazareno del Rescate fue consagrada y en 2022 se conmemorará el cincuentenario de este acontecimiento.

Valladares señala que, aunque la imagen es atribuida a Mateo de Zúñiga, de acuerdo con sus investigaciones, es difícil que este artista sea el responsable de su talla, debido a que para el último cuarto del siglo XVII cuando fue esculpida, De Zúñiga ya estaba muy enfermo. De acuerdo con el historiador la talla corresponde al estilo barroco guatemalteco.

Acerca del origen del nombre de su advocación muchos lo atribuyen a que la orden de Carmelitas Descalzas atravesaba dificultades económicas y debía empeñar la imagen y luego era rescatada por algunos feligreses. Sin embargo, Valladares afirma que, aunque es posible que sea verdad, no hay pruebas de ello. Además, señala que en España existe esta misma advocación desde el siglo XVII.

Foto: Rectoría de Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Descalzas

Fotos: Rectoría de Santa Teresa