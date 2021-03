Así reaccionó el equipo de “La Llorona” tras los Golden Globe

Al final, la cinta estadounidense Minari se alzó con el Golden Globe a película en habla no inglesa. No obstante, el logro de La Llorona va mucho más allá de haber obtenido o no el premio. La cinta puso el nombre del país en los grandes circuitos de cine y el camino aún es largo: falta saber si estará nominada al Oscar.

El equipo de la película dio una conferencia de prensa tras el anuncio de la categoría. Jayro Bustamante, María Mercedes Coroy, Margarita Kénefic, Sabrina de la Hoz y Gustavo Matheu hablaron con medios nacionales y extranjeros acerca del evento y sus expectativas a futuro.

“Es el inicio de una industria que se abre al mundo”, puntualizó Matheu.

Por su parte, Bustamante fue enfático en dar gracias: “Quiero agradecerle al equipo. Somos más de dos mil personas detrás de la película. A todos quienes hicieron que esta película existiera. Gracias a los críticos que nos llevaron a esta nominación en la que hicimos historia como país y como región centroamericana”, explicó.

Además, aseguró que a partir de aquí espera que otras películas guatemaltecas ocupen este lugar en el futuro.

Las protagonistas del film también tuvieron palabras para compartir con el público. María Mercedes Coroy explicó que buscaban “hacer que sonara Guatemala”. “Lo hicimos y estamos felices”, dijo.

Por su parte, Margarita Kénefic también tuvo palabras de agradecimiento: “Gracias por acompañar. No solo ahora sino siempre. Nos hubiera gustado ganar, pero más nos gusta haber llevado el nombre de nuestro país hasta allá. Es una película que nos pertenece a todos. Es nuestra historia”.

La Llorona está ahora a la espera de ver su suerte en los premios Goya y también de saber si será nominada al Oscar.