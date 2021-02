“La Llorona” en los Golden Globes: así reaccionaron sus protagonistas

Después de gritar, reír, llorar, bailar y brindar, el director Jayro Bustamante, las actrices María Mercedes Coroy y Margarita Kénefic, y el productor Gustavo Matheu ofrecieron sus primeras impresiones luego de enterarse que “La Llorona” se convirtió en la primera cinta guatemalteca en ser nominada a los Golden Globes.

De acuerdo con Bustamante, la noticia, que llegó a eso de las 8:00 horas, tiene varios significados. A nivel profesional, que el trabajo del equipo sea reconocido por la prensa extranjera de Hollywood es muy significativo. También destacó que es la primera vez que Guatemala compite a ese nivel.

“El haber pasado una historia tan dura de represión en la que las artes estuvieron silenciadas durante tanto tiempo y que ahora se estén abriendo las puertas grandes es muy relevante”, agregó Bustamante.

Gustavo Matheu señaló que son 93 los miembros de la Prensa Extranjera de Hollywood los que tienen la decisión de las nominaciones a estos premios que son considerados los más importantes después de los Óscar. “Están validando nuestras historias y dándonos espacio”, indicó el también productor.

María Mercedes Coroy, quien en la cinta protagoniza a ‘Alma’, afirmó que la voz que le ha dado este personaje representa a muchas que quieren expresarse. “A aquellos que ya no están aquí por levantar la voz hoy les decimos aquí estamos y nos estamos prestando para ser sus portavoces”, expresó la actriz.

Para la actriz Margarita Kénefic un factor decisivo fue la identificación del equipo con los objetivos del trabajo. Confesó que al principio tuvo dudas, debido a que ella proviene del ambiente teatral. Sin embargo, pronto encontró el camino para darle vida a la esposa del antagonista. “En torno a este proyecto se reunió gente tan hermosa que hoy día somos familia. Nos tenemos una profunda confianza, respeto, admiración y lo más hermoso es que no solo estamos viendo hacia atrás, sino estamos haciendo más cosas”.

La cinta guatemalteca competirá con Another round (Dinamarca), The life ahead (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us (Francia, Estados Unidos). Los premios serán entregados el 28 de febrero.