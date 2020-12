La USAC conmemora 76 años de autonomía

En un acto solemne las autoridades realizaron este martes la conmemoración a los 76 años de Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Durante el evento participaron las autoridades del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, el rector, Murphy Paíz y representantes de las facultades que conforman la casa de estudios.

En el marco de la conmemoración, Carlos Enrique Valladares secretario del CSU, resaltó que “La USAC tiene la ineludible misión de elevar su voz y su canto de los grandes hechos. En la celebración de la autonomía universitaria, debemos buscar inspiración y equilibrio” detalló.

El rector de la USAC, Murphy Paíz, durante su discurso resaltó que la autorregulación es importante como es el espíritu y naturaleza de la autonomía. Además, detalló que “Una sociedad convulsa políticamente como la nuestra resulta importante destacar la salud política que también depende de la preparación superior”, dijo.

Paíz se refirió a las manifestaciones ciudadanas, que no tendrán sosiego hasta que no se dé una voz con inteligencia los destinos de la patria. “El virus de la pandemia ha doblegado a naciones, no permitamos que el virus de la injusticia, se acabe de comer la esperanza de un conglomerado social que clama justicia e igualdad social”, enfatizó.

“La coyuntura actual de la nación demanda que la USAC esté dispuesta, lista y presta a colaborar y acompañar de la ciudadanía. Nos compete desde las mentes lúcidas e inteligentes de señalar los errores. Reclamamos una reforma de Ley de Partidos Políticos (LEPP). Que se fortalezcan los poderes del Estado y que se fortalezcan las autonomías, que haya confianza y respeto al poder de nuestros pueblos originarios” señaló.

El rector resaltó que la USAC ha hecho grandes aportes a la sociedad con la preparación de los universitarios y ha señalado la dramática situación del país, para coadyuvar a una solución.

Los reconocimientos

Este martes también se colocaron claveles en las placas en honor a los mártires y héroes universitarios víctimas del conflicto armado Interno. Asimismo, se hizo un reconocimiento a la licenciada Elizabeth Florián, viuda de Héctor Alirio Interiano, amiga de Carlos Ernesto Molina y Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, mártires universitarios.

Además, se entregó el reconocimiento a José Luis Perdomo Orellana, escritor y periodista, premio Nacional de Literatura 2020, quien resaltó en su discurso de reconocimiento que “la USAC nunca tendrá la obligación de servir a los intereses privados y ni los intereses del estado, sólo estará al servicio del pueblo. Los Sancarlistas no tenemos derecho de quejarnos de nuestras épocas o nuestros pueblos, si estamos aquí es para hacerlo mejores”