Filgua no se detiene

El plan era otro. A principios de este año, la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) debía realizarse hacia la bisagra entre semestres y con la participación de Centroamérica Cuenta –el festival nicaragüense que vive en la diáspora por la situación política en ese país. No obstante, la pandemia cambió el diseño de 2020 y la feria no fue la excepción. Ahora, la Filgua abre el telón en la clave de estos tiempos: virtual.

Esta será la edición 17 del evento. Como siempre la Gremial de Editores está detrás de la organización. Tendrá un inicio físico en el Palacio Nacional de la Cultura y luego moverá sus actividades al plano digital. Desde su página y sus redes sociales se darán cita lectores, editoriales y literatura. Se extenderá hasta el 6 de diciembre.

El formato utilizado por la feria es afín a la forma en que solucionaron otras citas literarias el distanciamiento físico. “Filgua, al igual que otras ferias del libro, se reinventa sin perder su esencia”, afirma la organización por medio de una comunicación oficial. El recinto ferial, según exponen, será la plataforma para las distintas actividades que nutren la agenda: infantiles, musicales, conferencias, talleres de poesía y presentaciones de libros.

Como siempre, el corazón de la feria es la literatura. El libro, quienes leen y quienes editan son ejes fundamentales. Desde filgua.com, los distintos ‘stands’ están a disposición de las personas interesadas en adquirir libros por medio de compras en línea. En la página web de la feria habrá catálogos de editoriales y librerías.

El otro eje que da vida a la feria es la agenda cultural. Se han designado cuatro salas virtuales para acoger actividades: Miguel Ángel Asturias, Margarita Carrera, Humberto Ak’abal y Marilena López. En total, según expone la organización, casi 200 actividades se darán cita en las distintas plataformas de la Filgua. Entre ellas, destacan casi 50 presentaciones de libros y 17 escritores internacionales. Dentro de las personalidades de renombre sobresalen Elena Favilli, quien es autora de ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’ –uno de los fenómenos editoriales en los últimos años. Favilli conversará con Rigoberta Menchú. También estará presente el colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de las novelas ‘El olvido que seremos’ (llevada al cine recientemente) y ‘La oculta’.

La música también es un punto focal dentro de la agenda. Habrá conciertos digitales. Sara Curruchich, Rebeca Lane, Marjorie Von Ahn, Casa de Kello y Kadmon son algunos de los nombres que se presentarán en el escenario virtual. A esto se suma una muestra de cine de pueblos originarios que llega de la mano de Agacine.

Si bien es cierto que Centroamérica Cuenta no estará presente, eso no implica que la feria no tenga un invitado de honor. El lugar lo ocupa la Unión Europea: “Su valiosa participación muestra su interés por promover la educación literaria, además de fomentar el desarrollo social y cultural del país”, explica la organización. En esta edición, Filgua está dedicada a Jorge Luján Muñoz, quien es escritor, historiador y académico guatemalteco.

RECUADRO

WEB

La feria está disponible en www.filgua.com. En el sitio también encontrará la agenda de actividades para que pueda armar su propio recorrido. También puede visitarse en Facebook y en Instagram como /Filgua. Además, también hay actividad en Twitter @FILGuatemala.

Venta de medianoche

En una de las actividades tradicionales de la feria, la venda de media noche se realizará el próximo viernes 4 de diciembre.