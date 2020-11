El Infom como botín político

De izquierda a derecha: Oscar Morales, originario de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla (amigo de Martínez); Luis Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno; Sergio Arana, diputado por Escuintla (operador de Martínez en el Congreso); y Rubén Mejía, ex viceministro de Comunicaciones del Gobierno Patriota y amigo personal de Luis Miguel Martínez.

La casa del ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero Segura, ubicada en la zona 16, se convirtió durante las elecciones pasadas en un centro de reunión con políticos, financistas y posibles aliados que se sumarían a la campaña presidencial de Alejandro Giammattei.

Por dicha residencia desfilaron alcaldes, diputados, empresarios y financistas que llegaban a ofrecer su apoyo incondicional o incluso financiamiento para que Giammattei ganara las elecciones de segunda vuelta y se convirtiera en el próximo presidente de Guatemala.

Sin embargo, se sorprendieron pues eran atendidos por Rubén Mejía y Guillermo Sosa, ex viceministros de Comunicaciones durante la gestión del Partido Patriota (PP) y señalados de múltiples actos de corrupción en dicha cartera. De la misma manera, que tienen señalamientos de corrupción, Guillermo Sosa durante la cuestionada administración de Alfonso Portillo, y Mejía durante la gestión de Óscar Berger, cuando también fue viceministro de Comunicaciones.

Mejía, Sosa, Romero y el exdiputado y excandidato presidencial Luis Fernando Pérez, acusado de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho y lavado de dinero en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, se convirtieron en operadores políticos del Gobierno.

“Ellos se encargaron de la logística de la segunda vuelta, ya sabían en qué municipios y departamentos era donde necesitaban reforzar al partido (Vamos) y buscaban apoyo específico. Si un partido llegaba y decía que le ofrecía el apoyo en todo el país, ellos ya sabían en dónde era que necesitaban el apoyo y el resto lo rechazaban”, señala un político que asistió a una de las reuniones con los ex viceministros de Comunicaciones.

Mejía y Sosa estrecharon la amistad con numerosos alcaldes de distintos partidos políticos y se consolidaron en los principales operadores políticos con los nuevos jefes ediles.

La asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) realizada en enero pasado tuvo a Mejía y Sosa trabajando como operadores de Miguel Ovalle Barrios, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, por el partido Vamos y un viejo conocido de Mejía desde sus inicios del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien ganó la presidencia de la Anam.

Mejía y Sosa intervinieron en la elección y lograron imponer a Ovalle al coaccionar a los demás alcaldes con que no recibirían obras del Gobierno si no apoyaban al candidato de Vamos, denunciaron dos alcaldes que pidieron omitir su nombre para evitar represalias.

El Infom como premio

La labor de Mejía y Sosa como operadores fue tan exitosa que fueron recompensados por el gobierno de Alejandro Giammattei con “el control” del Instituto de Fomento Municipal (Infom), una entidad descentralizada que maneja un presupuesto anual de más de Q542 millones: cerca de la mitad de esos fondos son para otorgar créditos a las municipalidades y unos Q232 millones para financiar programas de “prevención de la desnutrición crónica”.

Pero debido a los señalamientos de corrupción en su contra, Mejia y Sosa, impulsaron el nombramiento de dos alfiles suyos que fueron sus asesores en el Ministerio de Comunicaciones y colaboraron en la campaña del partido Vamos en la filial metropolitana.

Amigos y alfiles

El 31 de enero pasado, el presidente Alejandro Giammattei nombró al politólogo Oscar Martín Molliner Estrada como presidente de la Junta Directiva del Infom. Molliner es muy amigo de Mejía y trabajó como asesor de la Gerencia del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL) del Ministerio de Comunicaciones de abril de 2012 a octubre de 2015, cuando Mejía y Sosa fungían como viceministros de Comunicaciones.

Y el 1 de mayo pasado, el politólogo José David Talé Rosales fue nombrado como subgerente del Infom, y desde el mes pasado funge como gerente general en funciones.

Convivio del CIV 2014. José David Talé (primero de izquierda a derecha), Rubén Mejía (cuarto) y Guillermo Sosa (sexto) celebrando.

Talé es uno de los mejores amigos de Rubén Mejía. La amistad entre ambos se remonta a principios de los años noventa cuando ambos estudiaron en las aulas de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad San Carlos, donde se graduaron de politólogos

Talé se graduó de politólogo en 2003 y Mejía lo hizo en 2011. La tesis de graduación de Mejía fue asesorada por José David Talé, se puede comprobar en la biblioteca de la Usac.

En enero de 2012, cuando Rubén Mejía fue nombrado viceministro de Comunicaciones de Alejandro Sinibaldi, al primero que contrató fue a José David Talé como su asesor administrativo devengando honorarios por Q22 mil 400 mensuales. Talé fue asesor de Mejía durante toda su gestión, enero de 2012 a enero de 2016. También fungió como asesor de la Gerencia de FONDETEL.

Aneliese Herrera, exasistente del ministro Alejandro Sinibaldi, relató en su declaración jurada ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que Mejía y Talé eran los encargados de operar una red de plazas fantasmas en el Ministerio de Comunicaciones.

La amistad entre Mejia y Talé se remonta a su paso por la universidad. Talé fue el asesor de tesis de Mejía 19 años después de que este ingresó a la Universidad.

“José David Talé y (el viceministro) Rubén Mejía, miraban dónde ubican a la gente, a dónde contratan a las personas tanto las que iban a trabajar como a las plazas llamadas fantasma”, declaró Herrera.

Talé y Molliner compitieron en las elecciones de 2015 como candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Movimiento Reformador (MR), una agrupación que según las declaraciones de Aneliese Herrera, su ficha fue comprada con dinero proveniente de sobornos por Mejía para convertirse en el plan B de Alejandro Sinibaldi, en caso de no lograr la postulación a la Presidencia con el Partido Patriota (PP). Sinibaldi declinó postularse a la Presidencia y el MR compitió únicamente con candidatos a diputados. Talé ocupó la primera casilla de Diputado al Parlacen y Molliner la segunda.

El Infom o el CIV 2.0

Pero Molliner y Talé no llegaron solos al Infom. Junto con ellos han sido contratados varios extrabajadores del Ministerio de Comunicaciones durante la gestión de Mejía y Sosa.

El Sindicato de Trabajadores del Infom ha denunciado múltiples anomalías, entre ellas la contratación de personas sin experiencia con salarios de hasta Q20 mil, además de anomalías en el manejo de créditos a las municipalidades y existencia de plazas fantasma.

El equipo de Investigación de elPeriódico realizó una revisión de la nómina de trabajadores y asesores del Infom y determinó la presencia de varios extrabajadores del CIV.

El 11 de marzo de 2020 fue contratado Otto Danilo Villatoro Shack como gerente Administrativo Financiero del Infom. Villatoro Shack trabajó como subdirector Administrativo y Financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones de junio de 2013 a febrero de 2016.

El 1 de abril de 2020 fue contratada Sindy Marisol Aquino López como supervisora en administración, operación y mantenimiento de proyectos y ha participado en cuatro juntas de licitación. Aquino trabajó como técnico administrativo en la Dirección de Caminos en 2015 y como Encargada del Departamento de Organización y Métodos de FONDETEL en 2016.

El 21 de abril fue contratado Manuel Antonio Aguilar Gaitán como subdirector de Programa del Infom. Aguilar trabajó en el Fondo para la Vivienda (FOPAVI) del Ministerio de Comunicaciones de julio de 2012 a diciembre de 2015. Su padrino de graduación como licenciado en Relaciones Internacionales por la Usac es José David Talé Rosales.

El 4 de mayo de 2020, tres días después de que Talé asumió la Subgerencia del Infom, fueron contratados: Karla Izul Raymundo Agudelo como “especialista en formulación y evaluación de proyectos” devengando honorarios mensuales por Q14 mil. Raymundo Agudelo trabajó como asesora administrativa de FONDETEL del Ministerio de Comunicaciones de marzo de 2012 a marzo de 2016, según el portal de Guatecompras.

Luis Alfonso Erdmenger Orellana fue contratado como asesor de la Gerencia del Infom devengando Q18 mil mensuales. Erdmenger fue contratado por Mejía como su asesor técnico en Apoyo Logístico y Administrativo en el Ministerio de Comunicaciones, cargo que desempeñó de septiembre de 2012 a abril de 2016 según el portal de Guatecompras.

José Javier Mondal Contreras fue contratado como Asesor Jurídico del INFOM. Mondal trabajo como Asesor Jurídico de la Dirección de Caminos del Ministerio de Comunicaciones de enero de 2012 a diciembre de 2015, según el portal de Guatecompras.

El 13 de mayo fue contratado Pedro Raymundo Velasco como asesor de Cumplimiento Institucional de Gobierno Abierto de la Gerencia del Infom. Raymundo trabajó como Técnico en Planificación de FONDETEL del Ministerio de Comunicaciones de marzo de 2012 a abril de 2016, según el portal Guatecompras.

Amistad con el Jefe del Centro de Gobierno

Uno de los contactos más importantes que Mejía y Sosa tienen en el actual gobierno es Luis Miguel Martínez, director de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, quien es la persona que más influye en el presidente Alejandro Giammattei, y con quien mantienen una buena amistad, de acuerdo con varias fuentes internas del actual Gobierno.

Según las fuentes de Gobierno, Martínez considera a Sosa como un padre o mentor político por su habilidad de negociación. Durante el gobierno Patriota, Guillermo Sosa fue nombrado como viceministro de Transportes, pero su función principal era mantener alineados a todos los diputados para evitar ser llamados a citaciones o interpelaciones en el Congreso, y para negociar obras con diputados.

El viceministro Rubén Mejía (centro con lentes) con su inseparable amigo y asesor José David Talé (a su izquierda).

Contrato para la mamá del ministro Romero

La relación entre Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, con Rubén Mejía y Guillermo Sosa se ha fortalecido desde la campaña electoral al punto que los empleados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ven llegar con frecuencia a los dos ex viceministros al despacho de Romero, como si el centro de operaciones de campaña se trasladó de su residencia a este edificio en la zona 9.

Según varios empleados consultados han observado a Mejía y Sosa frecuentar las oficinas del MIDES e incluso participan en algunas reuniones del ministro Romero.

El 28 de abril pasado, el Infom contrató a la exdiputada Sonia Argentina Segura, mamá del Ministro de Desarrollo Social, como asesora de la Presidencia de la Junta Directiva que preside Oscar Molliner Estrada devengando honorarios mensuales por Q15 mil. Según las denuncias del Sindicato, Segura es una de esas plazas que no se presenta a trabajar.

Cobraban sobornos pero no están acusados

Hasta la fecha, Rubén Mejía y Guillermo Sosa han logrado evitar la cárcel; sin embargo, no es precisamente porque no participaron en actividades ilícitas. Tanto el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi como la exasistente de este, Aneliese Herrera, señalaron que los viceministros también habían sido parte de la corrupción del Ministerio.

“Esas empresas –constructoras– son las que han corrompido el sistema del CIV. Se han dedicado a sobornar, no solo al ministro, sino a los viceministros y las juntas de licitación; tienen cooptado el sistema”, indicó Sinibaldi al salir de una audiencia reciente.

Por su parte Herrera señaló en sus declaraciones como anticipo de prueba: “…cuando yo le indicaba al señor Sinibaldi, el dinero que me había entregado el señor Guillermo Sosa, él ya me daba instrucciones y me decía: bueno, prepáreme Q1 millón para Guillermo Sosa, para el Botox; otro para Rubencito; perdón, Q1 millón para Miguelón, Q1 millón para Rubencito y al Botox Q1.5 millones. Era lo que él les daba a los viceministros de lo que se cobraba, era un porcentaje que él les daba a ellos de lo que se cobraba, a Guillermo Sosa le daba siempre más porque era el que se encargaba de hacer todo el cobro”, declaró Herrera.

Por su parte las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encontraron que las iniciales de Sosa y Mejía aparecían en los cuadros de pagos de sobornos de varios de los constructores en donde se realizaron allanamientos, entre ellos Guillermo Samayoa Soria, quien controlaba más de 60 empresas y según sus cuadros entregaba un uno por ciento de la comisión ilegal a Sosa, y uno por ciento a Mejía.

Con estos indicios, las investigaciones de la CICIG iniciaron una búsqueda y empezaron a documentar que tanto Sosa como Mejía habían adquirido diversas propiedades a nombre de empresas y testaferros, entre ellas una extensa finca en Petén; sin embargo, el repentino cierre de la Comisión impidió que las investigaciones pudieran continuar.