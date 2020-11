Bukele y Fiscal General se enfrentan en redes sociales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, protagonizó este jueves un nuevo enfrentamiento en redes sociales con el fiscal general Raúl Melara, al que acusó de estar en campaña política después de que este cuestionara su compromiso contra la violencia de género.

«Definitivamente estás en campaña y de la más bajera. Ya ni siquiera tratás de disimularlo. ¿Tenés alguna prueba?, ¿alguna grabación o testigo (aunque sea criteriado)? El problema es que se supone que el fiscal debe ser apolítico, aunque ya todos sabemos que no lo sos», le escribió Bukele a Melara desde su cuenta en la red social Twitter.

Bukele reaccionó así después de que el fiscal general dijera, también en Twitter, que el mandatario le había pedido que no procediera penalmente contra Walter Araujo, candidato a diputado por el oficialista partido Nuevas Ideas y un activo defensor del jefe de Estado.

«¿Se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé. Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres», emplazó Melara.

El titular de la Fiscalía General de la República recordó además que Bukele fue requerido penalmente por el delito de violencia contra la mujer, luego de ser expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Las acusaciones comenzaron cuando Bukele cuestionó que Melara no pidiera prisión para César Reyes, director de la Junta de Vigilancia Electoral de El Salvador y representante del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tras ser acusado de agredir a una mujer.

«El mensaje que envía el fiscal Melara es: Golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido Arena», escribió Bukele, lo cual generó la réplica del jefe del Ministerio Público.

Ambos funcionarios sostuvieron un diferendo previo a inicios de octubre pasado, después que Melara anunciara una investigación contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por el impago de salarios al personal de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Bukele acusó entonces a Melara de creer que «hay ciudadanos de primera y de segunda clase», y el fiscal replicó que el presidente parecía «el experto en señalar a otros y cubrir a los suyos aunque atropellen la ley».

El Salvador cerró ya el proceso de inscripción de candidatos a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021, y los cruces políticos siguen sucediendo, aunque aún falta un mes para el inicio oficial de la campaña electoral.