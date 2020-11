Muere en un atentado un periodista de una radio afgana financiada por EE.UU.

Un periodista afgano que trabajaba para una emisora de radio financiada por Estados Unidos, murió el jueves en la explosión de su vehículo en el sur de Afganistán, informó una fuente administrativa local.

Aliyas Dayee, empleado en la Radio Liberty, falleció en la explosión de una “bomba” colocada bajo su vehículo en Lashkar Gah, capital de la provincia de Hemland, escenario de violentos combates entre los talibanes y las fuerzas afganas en las últimas semanas, informó el portavoz del gobernador local, Omar Zwak.

Dayee, de 33 años, tenía una hija, según explicó a la AFP Rateb Noori, director de la oficina de Kabul de Radio Libery.

El periodista se dirigía al club de prensa local con su hermano, que resultó herido, cuando el coche estalló, según Noori.

Sediq Sediqqi, el portavoz del presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó el ataque, que de momento no fue reivindicado.

“Sin ninguna sombra de duda, el asesinato de Aliyas Dayee es obra de los enemigos de la libertad de expresión y de los medios de comunicación”, tuiteó Sediqqi.

Radio Liberty, creada durante la Guerra Fría, está financiada por el gobierno estadounidense.

El atentado se produjo tras la muerte, el 7 de noviembre, de Yama Siawash, un expresentador de televisión que falleció en Kabul en circunstancias similares.

My colleague and dear friend, Elyas Dayee, lost his life in a terrorist attack this morning in Lashkargah. He was gentleman. Always had signature smile. This is a terrible news. Elyas, you will be remembered dearly. pic.twitter.com/C2rf8Baw5S

— Sami Mahdi (@Samiullah_mahdi) November 12, 2020