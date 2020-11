Gobierno retarda firma de carta que inicia traspaso de poder

El presidente Donald Trump mantiene su negativa a reconocer la victoria electoral de Joe Biden. Esa postura traspasa la retórica y ya tiene consecuencias prácticas: su Administración no firma la carta que permite iniciar el traspaso de poderes, según ha podido saber el diario ‘The Washington Post’.

Emily Murphy, administradora de los Servicios Generales de la Administración (GSA por sus siglas en inglés), la agencia que se ocupa de los edificios federales, es la encargada de firmar la documentación sin la cual no se pueden movilizar los recursos para el trabajo de transición entre dos gobiernos.

Murphy, todavía no ha firmado la carta y no está en los planes próximos que lo haga —según el ‘Post’— en la línea que mantiene el equipo del mandatario de actuar en coherencia con su decisión de no reconocer el resultado electoral y presentar una batalla legal para impugnarlo. Mientras la GSA, no notifique que Biden es el Presidente electo, no puede iniciarse el proceso con las oficinas del Gobierno.

Esta negativa podría demorar el proceso de traspaso de poderes por primera vez desde los comicios del año 2000, cuando la contienda electoral llegó hasta la Corte Suprema.

Biden ya cuenta con al menos 279 votos electorales, nueve más de los necesarios para ganar la Casa Blanca. Trump tiene 214.

El final de la carrera aún no se declaraba ayer en cuatro estados: Alaska, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Pero incluso si Trump superara a Biden en todos ellos no le alcanzaría para llegar a 270.

Comité científico

El Presidente electo de Estados Unidos, designó ayer a los científicos que encabezarán la lucha de su gobierno contra la pandemia de COVID-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando inicie su mandato el 20 de enero.

El Comité Asesor estará encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la agencia federal de medicamentos (FDA) David Kessler, el exresponsable de Salud Pública, Vivek Murthy, y la profesora de salud pública de la Universidad de Yale, Marcella Nunez-Smith, según un comunicado del equipo de transición de Biden.

El comité contará además con 10 miembros, desde inmunólogos y epidemiólogos hasta expertos en biodefensa y jerarcas de salud pública.

Biden insistió en el consejo número uno de los expertos para evitar contagios: el tapabocas, “el arma más potente” disponible por ahora. “Por favor, les imploro, usen una máscara… Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político”, afirmó, en alusión a la reticencia de muchos seguidores de Trump a cubrirse el rostro.

Más temprano, Biden celebró como un motivo de “esperanza” la noticia de que una vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech haya demostrado una eficacia del 90 por ciento contra el virus, aunque advirtió que aún queda una larga batalla por delante.

El mandatario Donald Trump también saludó con un tuit en mayúsculas la “gran noticia” de la vacuna y la “fuerte alza” de las bolsas. De hecho, los mercados globales se han disparado, pero ya lo habían hecho por la victoria de Biden.

Pero Trump, en una postura sin precedentes para un gobernante estadounidense, sigue sin reconocer el triunfo de su rival, insistiendo en las acusaciones de fraude. Pero aunque su equipo ha recurrido a los tribunales, no se han conocido pruebas de irregularidades significativas.

Despedido

En una decisión esperada, pero que generó suspicacias en este contexto, Trump anunció en Twitter la salida del secretario de Defensa. “Mark Esper fue despedido. Le agradezco su servicio”, escribió. Será reemplazado por el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller. Las relaciones de Trump con el jefe del Pentágono se habían tensado desde junio, cuando Esper se opuso públicamente al despliegue del Ejército para sofocar las protestas contra el racismo que estallaron en el país por la muerte de un afroestadounidense a manos de un policía blanco.

En su derecho

“El presidente Trump está en su derecho al 100 por ciento a investigar las denuncias de irregularidades y a sopesar sus acciones legales”, indicó Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, en un momento en que la postura sin precedentes de Trump de no reconocer su derrota agita el debate político en Estados Unidos. El mandatario y su equipo insisten en que la carrera no ha terminado y varios legisladores republicanos han pedido al gobernante que no reconozca su derrota. “El Presidente tiene todo el derecho a investigar las denuncias y pedir un recuento, según lo que dice la ley”, insistió y luego pidió a los demócratas que no “den sermones” sobre cómo el Presidente debería aceptar inmediatamente y con alegría los resultados preliminares de las elecciones.