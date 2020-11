Presidente peruano enfrenta en Congreso nuevo pedido de destitución en su contra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, compareció este lunes ante el pleno del Congreso para enfrentar el segundo pedido de destitución en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso Lava Jato.

“Porque creo que el pueblo peruano no merece estar en ninguna incertidumbre, menos en las circunstancias en que nos encontramos, me presento aquí nuevamente ante ustedes, respetando la decisión del legislativo respecto a esta segunda moción de vacancia en mi contra”, dijo el jefe de Estado en su alocución ante el parlamento.

Este es el segundo pedido que le inicia el actual Congreso a Vizcarra, luego de un primer pedido fallido realizado en septiembre pasado, el cual buscaba sacarlo del cargo también por presuntos delitos de corrupción y apelando a la figura constitucional repetida de destitución por incapacidad moral permanente.

Esta vez al mandatario se lo quiere destituir por, presuntamente, haber recibido dinero de empresas constructoras vinculadas al caso Lava Jato.

Según versiones ante la Fiscalía de aspirantes a colaboradores eficaces, Vizcarra se habría beneficiado con el apercibimiento de 2,3 millones de soles (657.000 dólares) a cambio de otorgar las concesiones de dos obras públicas cuando ejerció como gobernador del departamento de Moquegua (sur), entre los años 2011 y 2014.

Sobre las versiones de los aspirantes colaboradores eficaces, el presidente dijo ante el pleno que “habría que preguntarse si es válido o no tramitar un proceso de vacancia (destitución) sobre hechos que no han sido probados, o que no se tenga certeza de que hayan ocurrido”, enfatizando que los testimonios son parte de una investigación en curso y no han sido ratificados como ciertos por ningún juez.

Asimismo, Vizcarra rechazó este nuevo intento por sacarlo del cargo pues considera inconveniente desestabilizar al país en medio de la grave crisis sanitaria y económica que ha causado la pandemia del covid-19.

“Debemos ser conscientes que una destitución presidencial incrementaría los temores por la viabilidad y la institucionalidad del Perú, y esto traería altos perjuicios económicos (…) en medio de una de las peores pandemias de la historia mundial. Lo peor que podemos hacer, justo ahora, es sumergir nuevamente al país en un terreno de mayor agitación e inestabilidad”, expresó el mandatario.

Por otro lado, el jefe de Estado hizo un llamado a los “congresistas verdaderamente demócratas, a aquellos que ponen al país por encima de intereses personales y políticos” para ser “responsables” y garantizar una transición de poder “ordenada y estable” cuando Vizcarra y el actual Congreso finalicen sus mandatos en julio del próximo año.

Luego de su alocución, que duró cerca de 50 minutos, el mandatario abandonó la sede del legislativo.

El pleno deberá debatir este lunes el pedido, teniendo que superar los dos tercios de votos a favor (87 votos en un parlamento de 130 miembros) para que Vizcarra sea sacado del cargo; si esto sucede asumiría en su lugar el titular del Congreso, Manuel Merino.