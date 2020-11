Chris Christie, un aliado del presidente Donald Trump, pidió ayer al mandatario que si quiere que lo apoyen en su denuncia de fraude electoral, debe mostrarles la evidencia (algo que hasta el momento no ha hecho).

“Era tan importante decirle desde el inicio al Presidente: ‘Si tu argumento para no conceder es que hubo fraude, entonces muéstranos’”, dijo Christie al programa This Week de ABC. “Muéstranos, porque si no puedes mostrarnos (las pruebas), no podemos hacer esto. No podemos apoyarte ciegamente sin evidencia”, agregó.

El mandatario se ha negado a reconocer el triunfo electoral de Biden, optando por esgrimir denuncias infundadas de un supuesto fraude que no ha podido evidenciar. Su campaña, además, ha interpuesto acciones legales en varios estados clave para frenar temporalmente el conteo de votos o denunciar supuestas irregularidades en las papeletas enviadas por correo. La mayoría ha sido rechazada por los respectivos jueces.