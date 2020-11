¿Qué pasa si Trump no acepta la elección?

Un portavoz de Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, amenazó ayer con “expulsar” a Donald Trump de la Casa Blanca si el Presidente de Estados Unidos se negaba a admitir la derrota, resultado que parece cada vez más probable.

Trump no se ha comprometido a aceptar la elección y especialistas ven varios escenarios en caso de que pierda y acuse de fraude.

Si ganara Biden y toma posesión, aseguran especialistas, aunque Trump alegue fraude y se atrinchere en la Casa Blanca eso no serviría de nada, al grado de que podría ser expulsado por el Servicio Secreto.

“El sistema se desharía rápidamente de cualquier Presidente que intentara negar los resultados de las elecciones”, afirma Jonathan Turley, experto de la Universidad George Washington en declaraciones al medio político.

Lawrence Douglas, profesor de leyes y autor de un libro donde analiza estos posibles escenarios ‘(Will He go? Trump and the Looming Election of 2020)’, señaló para ‘The Guardian’ que la división entre políticos en el país es tal que, si la decisión sobre el triunfo de la elección depende de un Capitolio dividido, podría generar un impás enorme. Incluso, Trump podría invocar una “Ley de Insurrección” que le da poder al considerar que la sucesión está amenazada en el país.

En una situación extrema, si los resultados de esos juicios se retrasaran y nadie acepta la derrota, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, tendría que tomar el juramento, como la tercera persona más poderosa del país detrás del vicepresidente Mike Pence y el mandatario.

Para otros, el panorama no es tan sombrío, pues requeriría un esfuerzo masivo desacreditar la elección. “Dados los plazos para lanzar recuentos y concursos electorales, tendrías que prepararte con meses de antelación para poder hacerlo”, señala Bradley Shrager, consultor de litigio electoral, al medio político.