Los discursos de concesión de anteriores candidatos presidenciales de EE.UU.

Estas han sido las reacciones de los anteriores candidatos demócratas y republicanos a la presidencia de Estados Unidos (EE.UU.) cuando se ha dado a conocer que su oponente es el ganador a la presidencia.

Tras la proyección de los medios de comunicación internacionales que acredita a Joe Biden como nuevo presidente electo, Donald Trump, dijo este sábado que el demócrata Biden “se apresura a posar falsamente” como ganador de las elecciones en EE.UU. y señala fraude electoral.

"We respect the majesty of the democratic system"

Watch the concession speeches from previous Republican and Democratic presidential candidates.

