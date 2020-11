Joe Biden es anunciado como presidente electo de EE.UU.

The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Business Insider, entre otros grandes medios de comunicación han anunciado a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.).

Según los datos de la Associated Press, Biden logró 284 votos del Colegio Electoral de los 270 que necesitaba para ganar. El anuncio lo hicieron los medios de comunicación después de darle la victoria a Biden en Pensilvania, Estado que tiene 20 votos del Colegio Electoral.

Por su parte, el conteo de votos aún sitúa a Donald Trump con 214 votos del Colegio electoral.

El anuncio lo hacen los medios de comunicación, cuando Joe Biden aún suma 74 millones 847 mil votos 834 y Trump 70 millones 591 mil 531.