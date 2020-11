¿El tequila de Tesla? Una broma el Día de los Inocentes que se hizo realidad

El productor de carros eléctricos Tesla ha lanzado en venta un producto inusual: el Tesla Tequila con una botella en forma de relámpago por tan solo 250 dólares. Lo que empezó como una broma de Elon Musk en Twitter, ahora se convierte en realidad.

La botella, de 750 mililitros, con un tequila añejo exclusivo apareció en la tienda oficial de Tesla. Según la descripción, es envejecido en barriles de roble francés, y “presenta un sabor de frutos secos y vainilla ligera” equilibrados con pimienta canela.

Tiene 40% de alcohol y se venden no más de dos botellas por persona. Por el momento está disponible en ciertos estados de EEUU, pero la compañía afirma que su distribución empezará antes de que termine el 2020

La idea de crear su propia marca de tequila llegó a Elon Musk en 2018. En aquel entonces corrían muchos rumores de que la compañía Tesla estaba a punto de entrar en bancarrota. Así que al comentar una de esas noticias, el magnate estadounidense insinuó que las cosas no iban tan mal.

Hizo una publicación en forma de broma justamente para el Día de los Inocentes. En ella, Musk aparece aparentemente borracho, apoyado en uno de los autos Tesla y enseñando un cartón con la palabra “en quiebra”.

​Luego Tesla presentó una solicitud de marca para Teslaquila. Todo apuntaba a que Elon Musk iba en serio con el tequila, tanto que incluso presentó una visualización de cómo sería el nuevo producto.

Sin embargo, al final, Tesla tuvo que rechazar el nombre de Teslaquila debido a problemas con los derechos de marca. Resulta que el nombre ‘tequila’ se puede utilizar solamente para el destilado hecho del agave azul en uno de los cinco estados mexicano autorizados.

El Tesla Tequila es fabricado bajo la marca Nosotros Tequila, basada en California. En su página oficial afirman que el destilado para los licores se suministra desde Jalisco, México, que está autorizado para hacer tequila.

Combinar el alcohol y la conducción no es muy buena idea, pero no para Tesla. La empresa innovadora en este momento trabaja para crear un auto totalmente automático que no requiera la asistencia de un conductor.