CHN, desempeño positivo del seguro escolar

Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), pensando en el bienestar de las familias guatemaltecas, reporta el desempeño de su innovador producto Seguro Escolar, que consiste en un seguro gratuito con inmediatez y agilidad para estudiantes de pre-primaria y primaria del sector público que incluye: cobertura de gastos médicos por accidente; atención médica y medicamentos; asistencia funeraria y asistencia Covid-19.

Con este servicio los asegurados también cuentan con cobertura de gastos médicos por accidente que cubre: Lesiones físicas, traumas simples, fracturas, esguinces, quemaduras de 1o. y 2o. grados, e incluye: Uso de emergencia, medicamentos de uso inmediato , rayos X, insumos e inmovilizadores, y cuenta con un límite de póliza de Q15 mil.

En cuanto a la atención médica y medicamentos, el Seguro Escolar de CHN cubre:

1. Atención o consulta médica las 24 horas en consulta externa y asistencia telefónica al 1526.

2. Atención o consulta médica con medicamentos, según patologías: rinofaringitis aguda (resfriado común); infecciones de oído (otitis media o externa); conjuntivitis aguda no especificada; traumatismo no especificado; diarrea y gastroenteritis infecciosa; bronquitis; infección de las vías urinarias; herpangina y enfermedad mano-pie-boca; roséola o sexta enfermedad; varicela, fiebre viral transmitida por mosquitos, fiebre de origen desconocido, faringitis aguda, parasitosis intestinales, escabiosis, micosis no especificada, gastritis en primera etapa, Covid-19 (manejo sintomático en su primera etapa).

Cuenta con un límite de póliza de Q300 mensuales (en medicamentos según patologías)

En cuanto a la asistencia funeraria el Seguro Escolar incluye: Trámites legales, traslados a salas de velaciones y al camposanto, ataúd o cofre, entre otros beneficios. Las excepciones de cobertura: eventos catastróficos, actos reñidos con la Ley, epidemia y/o pandemia (Covid-19).

En cuanto a la asistencia Covid-19 incluye: Asistencia médica y medicamentos; atención o consulta médica por teléfono; consulta externa (Covid-19 en su primera etapa); Cubre tratamiento ambulatorio en casa. El servicio no incluye manejo hospitalario y prueba de Covid-19. Por disposiciones de ley y de gobierno todos los casos Covid-19 son referidos a red nacional de salud.

Cómo se obtiene

Este servicio es relativamente sencillo de obtener. Solo requiere: documentos e información: código de estudiante (Mineduc); Código Único de Identificación CUI (Renap); certificado médico escolar; fecha de nacimiento del estudiante; nombre completo del estudiante.

El Asegurado podrá hacer uso de los servicios que cubre vía asistencia telefónica, a través del 1526: Los idiomas disponibles para la llamada son: Español, Kaqchikel, Mam, Q’eqchi’, K’iche’ y Q’angob’al.

Para el servicio en clínica presencial deberá realizar la llamada al 1526 para coordinar cita en la clínica de acuerdo a la red de Médicos.

Resultados

Con el Seguro Escolar, Banco CHN ha realizado hasta el momento 159,054 atenciones, beneficiando a 104,650 familias. Ha realizado 189,443 diagnósticos en 7,731 escuelas, de las cuales el 45.77% pertenecen al área rural y el 54.23% al área urbana.

La satisfacción obtenida con el seguro es del 82.33% y con el programa del 90.82% y cuenta con una recomendación del 90:5%.