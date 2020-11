Cuídese del enemigo silencioso

redacción suplementos

La diabetes se define como el conjunto de trastornos metabólicos que implica un aumento del nivel de glucosa en la sangre, y una deficiencia en la producción y en la utilización de la insulina, en resumen puede ser que nuestro páncreas no esté produciendo insulina o no la suficiente, o que el cuerpo no la pueda usar de forma correcta, lo que se traduce en un aumento de glucosa”, explica Gabriela Colindres, nutricionista de NIPRO.

De acuerdo a la Federación Internacional para la Diabetes, esta enfermedad causó 4,2 millones de muertes alrededor del mundo en el año 2019 y de acuerdo a los pronósticos, se prevé que para el año 2030 la población con esta enfermedad ascienda a 578 millones. En Guatemala, la diabetes es la cuarta causa de muerte; la tercera causa de discapacidad, la octava causa de muerte prematura y ocupa entre el 13-26% de ingresos hospitalarios, según el Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME). Se estima que cerca de 463 millones de adultos la padecen en el mundo.

Las consecuencias de la diabetes o una diabetes mal controlada, puede producir diferentes complicaciones. “A corto plazo las más peligrosas son las asociadas a hiperglicemias, usualmente requieren tratamiento médico; y a largo plazo, complicaciones en otros sistemas del organismo, como la falla renal, que es muy común, pero también encontramos deficiencias visuales. A nivel neurológico la neuropatía diabética afecta los nervios, usualmente de las extremidades inferiores, y genera algunas complicaciones en el sistema vascular”, explica Colindres.

De acuerdo a las estadísticas, 1 de cada 2 adultos con diabetes está sin diagnosticar, la mayoría con diabetes mellitus tipo 2. Esta es la más frecuente y representa más del 90% de todos los casos. Entre los factores de riesgo que pueden producir este tipo de diabetes están: Obesidad y sobrepeso; sedentarismo; historial de hiperglicemia; fumar y antecedentes familiares de diabetes.

La prevención va muy asociada al estilo de vida de la persona, explica Colindres. “La diabetes tipo 2 se desarrolla en consecuencia de malos hábitos de salud y para prevenirla hay que mantener un peso saludable, esto hará que la función de la insulina siempre se mantenga de forma óptima; tener un patrón de actividad física, hacer ejercicio con regularidad, evitar ser sedentarios; hacer un chequeo semestral o anual con el médico internista, para determinar los niveles de glucosa; y llevar un adecuado peso, lo que implica una alimentación variada, balanceada y equilibrada”, explica Colindres.

Los síntomas de la diabetes aparecen gradualmente y en algunos casos no son evidentes, entre ellos: necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, sed excesiva, cansancio, visión borrosa, aumento de la sensación de hambre, hormigueo, dolor o entumecimiento en manos y pies. La diabetes por su naturaleza no se cura, pero puede controlarse, y favorecer una mejor calidad de vida.

Ayuda Clave

El tema del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró este 14 de noviembre fue: "Diabetes: el personal de enfermería marca la diferencia", para destacar el papel fundamental que desempeña este gremio de salud en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Unos 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en las Américas y reciben atención del personal de enfermería (representa el 59% de los profesionales de la salud a nivel mundial).