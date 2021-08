La Boca by Palermo: La nueva experiencia culinaria argentina en zona 15

Donde las culturas se encuentran

La Boca by Palermo es la nueva creación culinaria argentina que fue lanzada oficialmente a través de una degustación de los platos ícono de este novedoso concepto de asados argentinos.

Ubicada en el centro comercial Spazio zona 15, La Boca nos transporta al barrio más colorido y emblemático de Argentina con el mismo nombre. A través de sus deliciosos e innovadores platillos permitirá a sus visitantes viajar por el corazón del tango y su gastronomía, la cual surge en un lugar de encuentro entre distintas culturas.

El Chef indicó que los restaurantes a su cargo se caracterizan por ofrecer propuestas gastronómicas innovadoras. “En La Boca tenemos nuevas experiencias como el Black Angus Tomahawk y las nuevas entradas como La Provoleta Atlántica que te hará viajar al Mar del Plata y degustarás una deliciosa cola de langosta, La Burrata del Barrio con tentáculo de calamar gigante y el Steak Tartare sobre papa dominó. Además, los postres en La Boca son un show diferente: el Tiramisú en llamas arde en sabor al ritmo del ron caribeño y el Cheescake de Matcha les hará volver una y otra vez por más”, aseguró Trod.

En La Boca by Palermo encontrarás los famosos cortes argentinos, entre ellos el Bife de Chorizo, un clásico de corte grueso, jugoso con todo el sabor de la parrilla argentina; o El Costillar ahumado naturalmente durante 3 horas con leños. También una suave Entraña de sabor intenso y La Maru, ni hablar, anteriormente desconocida y ahora muy solicitada por el exigente paladar guatemalteco.

Generación de empleo

La Boca by Palermo es el nuevo sueño que apoya y beneficia a más de 30 familias guatemaltecas de forma directa y, genera miles de empleos indirectos en toda la cadena de valor gastronómica.

Según nos comparte el Chef, Grupo Palermo es generador de experiencias positivas para quienes nos visitan y oportunidades de crecimiento para nuestro equipo. Actualmente cuentan con 3 experiencias gastronómicas que mantienen su identidad argenta: Palermo Bs. As. en Fontabella, Buenos Aires en La Estación y la recién la apertura de La Boca en Spazio zona 15. “Los planes son seguir afianzando la marca, consolidar las experiencias para que los guatemaltecos disfruten de la verdadera experiencia gastronómica argentina”, aseguró el

Grupo Palermo

Es un Grupo que ofrece innovadoras propuestas gastronómicas que sorprende a sus clientes, comensales y amigos; representando la máxima expresión de la comida argentina en Palermo Bs. As., su recientemente concepto de cocina aggiornada Buenos Aires by Palermo. Y ahora con su nueva creación: La Boca by Palermo, donde las culturas se encuentran.

La Boca by Palermo

Recetas nacidas en la inspiración del viejo continente pero en suelo del nuevo mundo.

Website: http://labocarestaurante.gt/

Facebook: @Laboca.gt Instagram: @laboca.gt