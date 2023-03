Piel protegida ¡y a disfrutar del sol!

CUÁNTO PROTECTOR APLICARSE

La mayoría de las personas no se aplican suficiente cantidad de protector solar. La clave para que la protección del FPS del producto sea completa es aplicárselo generosamente y con frecuencia. Eso significa que alrededor de dos cucharas de protector solar, o la cantidad que cabe en una copa de licor, alcanza solamente para la cara, el cuello y el dorso de las manos. Vuelva a aplicarse el protector solar cada dos horas, por lo menos, o con mayor frecuencia si suda o nada. Tenga presente que los protectores solares pueden ser resistentes al agua, pero ninguno es a prueba de agua.

El protector solar en atomizador es igual de eficaz que el de loción, pero aplicarlo uniformemente puede ser complicado y, por lo tanto, es difícil que ofrezca suficiente protección contra el sol. La loción es más predecible porque se puede ver y sentir dónde se la aplica. Por ello, las lociones suelen ser mejores alternativas en lo referente a protección confiable contra el sol.

No obstante, si usa un protector solar en atomizador, tenga cuidado de no inhalar los gases. Contenga la respiración mientras se aplica el protector solar en atomizador y no lo rocíe directamente sobre la cara ni el cuello, sino que hágalo en las manos y luego aplíqueselo en esas partes del cuerpo.

Siempre que esté afuera y aunque no brille el sol, aplíquese protector solar porque la luz ultravioleta pasa a través de las nubes y se refleja en el agua, la nieve y otras superficies. Cuando los rayos solares se reflejan, se hacen más fuertes, lo que hace todavía más importante aplicarse protector solar.