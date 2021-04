NFT: ¿Qué son y por qué han tomado relevancia?

Recientemente los Non Fungible Tokens (NFT) o Activos no Fungibles se han popularizado en el internet debido a noticias sobre activos digitales, como obras de arte o el primer Tweet de la historia, que se han vendido por millones de dólares gracias a que pertenecen a este tipo de archivos.

El medio digital mexicano Conecta, describe a los NFT como una forma de representar algo único basado en la tecnología blockchain, que a su vez, es una tecnología que permite llevar un registro de todas las transacciones y la trazabilidad de quienes han poseído esta cadena de bloques.

Dado que los NFT son únicos, no hay dos iguales, por lo que no pueden ser sustituidos por otro activo idéntico; esta propiedad se conoce como no fungible y se aplica mediante contratos inteligentes que impiden la duplicación.

Aunque el tema puede ser un tanto complicado para algunos, la recompensa ha sido grande para muchos artistas, músicos, personas influyentes y similares, ya que los inversores han gastado mucho dinero para poseer versiones NFT de imágenes digitales.

Por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey se vendió por US $2.9 millones, un video de una clavada de LeBron James se vendió por más de US $200 mil, el famoso GIF Nyan Cat, de hace una década, se vendió por US $600 mil y la venta más reciente fue una pieza del artista Beeple en una subasta de Christie’s por US $69.3 millones.