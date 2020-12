El nuevo reloj inteligente de Garmin te ayuda a planificar tu mejor marca personal

Este dispositivo portátil centrado en el rendimiento se trata de brindarle las herramientas para el éxito del entrenamiento.

Cuando me pongo un nuevo reloj inteligente, una de las primeras cosas que hago es tratar de averiguar para qué está diseñado exactamente el dispositivo. Algunos tienen un enfoque limitado para un tipo particular de usuario, mientras que otros intentan marcar cada casilla para las masas.

La última entrada en la línea Forerunner de Garmin, el 745, pertenece directamente a la categoría anterior. El dispositivo tiene un diseño básico y características claramente adaptadas a los atletas serios, o al menos a los que aspiran a serlo, que buscan una nueva herramienta que les ayude a perfeccionar su plan de entrenamiento. Garmin también es muy claro sobre exactamente para qué tipo de actividad está hecho el dispositivo, y lo comercializa explícitamente como un compañero de triatlón. La empresa tiene mayor éxito en sus objetivos aquí, y el 745 se convirtió rápidamente en un socio de seguimiento sólido para mis entrenamientos y más allá durante el período de prueba de una semana.

PROS CONTRAS Seguimiento fitness de primer nivel Opciones de pantalla de inicio ligeramente aburridas Duración sólida de la batería Costoso Sugerencias de un plan de entrenamiento inteligente Menos funciones para usuarios ocasionales

El 745 sirve bien en su función más básica, como reloj. La carcasa es más ligera que la de otros rastreadores de alta resistencia, como el Suunto 9 o el Fenix ​​6 de Garmin. Mi unidad de prueba vino en rojo, lo que la hace ideal para los corredores, pero un poco atrevida si quieres vestirte bien.

El sistema operativo de Garmin, al que me he acostumbrado después de probar el excelente Venu durante tres meses y hacer del Fenix ​​6 mi uso diario durante la mayor parte del verano es uno de los mejores. En lugar de abrumar al usuario con un menú tras otro de funciones inteligentes, las funciones más esenciales están disponibles con solo presionar un botón. Los datos de entrenamiento son claramente accesibles directamente en su muñeca y se dividen en categorías fáciles de entender.

La programación del reloj preestablecida proporciona datos esenciales ordenados de un vistazo. Hay más programaciones disponibles desde una aplicación Garmin separada, pero usarla no es tan fácil como las operaciones de Apple o Fitbit. Además, recomendaría usar la estándar de todos modos y personalizarla según tus propias preferencias; seguí volviendo a él después de alternar entre otras opciones menos funcionales.

Entrenando con el Garmin Forerunner 745

No soy exactamente un experto del triatlón; nado raras veces y nunca por la velocidad, pero las funciones de andar en bicicleta, correr y nadar son solo el comienzo de las capacidades del 745. Sería difícil darle a cualquier otra compañía de relojes inteligentes una ventaja para la funcionalidad GPS de Garmin (lo cual tiene sentido, dados los orígenes de la compañía), y el 745 también es excelente en esa capacidad.

Los deportistas profesionales apreciarán especialmente la fijación del 745 en datos de alto nivel. La estadística de carga de entrenamiento utiliza datos de EPOC para proporcionar una medida que ayude a comprender los efectos del volumen de sus entrenamientos, similar a uno de mis dispositivos portátiles favoritos, la correa Whoop, que usa una metodología ligeramente diferente, para que puedas comprender cuándo estás en tu condición máxima para realizar. Después de cada sesión de entrenamiento, recibe datos sobre el efecto de entrenamiento de tu trabajo, desglosado en efectos aeróbicos y anaeróbicos, y una estimación del tiempo que te llevará recuperarte por completo de la sesión. Me sorprendió que los comentarios también lleguen durante los entrenamientos; cuando estaba rastreando carreras, aparecían alertas de “Condición de rendimiento” en el reloj, dándome comentarios en tiempo real. No lo encontré particularmente útil, ya que soy bastante consciente de cómo me siento en un momento dado en una carrera corta, pero puedo ver cómo podría ayudar en carreras más largas o escenarios del día de la carrera.

Una de las características más atractivas del 745 tiene que ver con lo que debes hacer, en lugar de lo que ya has hecho. Los corredores y ciclistas reciben sugerencias de entrenamiento diario, adaptadas a todos los otros puntos de datos de las sesiones de entrenamiento registradas y otras medidas biométricas. Esto podría ser muy útil para los atletas que se encuentran en medio de un ciclo de entrenamiento serio, o incluso para los entusiastas menos dedicados sin un entrenador o un programa definido que deseen una guía adicional. Otros modelos ofrecen características similares con entrenamiento inteligente, pero a menudo están menos enfocados con el objetivo final de alcanzar un cierto nivel de actividad, en lugar de prepararse para el rendimiento.

Si bien soy corredor, la mayor parte de mi tiempo de entrenamiento es dedicado al entrenamiento de fuerza. Garmin tiene la configuración más útil para levantar cualquier dispositivo portátil en mi experiencia. El sistema está mejorando en la identificación automática de ejercicios y repeticiones (acertó mi rutina diaria de pesas de banca y flexiones de pecho), pero todavía tiene demasiadas dificultades para ser totalmente confiable. En cambio, los entrenadores de fuerza serios apreciarán los controles simples que hacen que el seguimiento del trabajo y los períodos de descanso sean perfectos.

El Garming Forerunner 745 como reloj inteligente de uso diario

Si bien el entrenamiento es la función principal del 745, cualquiera que busque un reloj inteligente fácil de usar se sentirá cómodo con el dispositivo. Recibes notificaciones inteligentes básicas directamente en el reloj, que son fáciles de leer en la pantalla clara y básica, y funciones como Garmin Pay y conectividad con Spotify y otras aplicaciones de música para dejar el teléfono gratis. La duración de la batería es excelente, aproximadamente una semana, dependiendo de cuánto utilice las funciones de seguimiento y transmisión de música.



Pero el precio del 745 y la falta de detalles generales lo convierten en una mejor opción para los entusiastas del fitness que para el usuario general. Algunas características que se han vuelto más comunes con los dispositivos insignia más atractivos del mercado no están aquí; no hay pantalla táctil o pantalla OLED siempre encendida, suave como la seda. Garmin tiene una capacidad de medición de oxígeno en sangre como los últimos modelos de Apple y Fitbit, pero no tiene funcionalidad de ECG. Además, las funciones de salud están más directamente orientadas al rendimiento aquí, y aunque encuentro que las averías son fáciles de entender, pude ver cómo un usuario menos enfocado en el atletismo podría tener dificultades para encontrarlas útiles.

El precio también es elevado para un consumidor general; a $500, estás mucho más allá del Fitbit Sense ($330) e incluso del modelo más básico de Apple Watch Series 6 ($399). El público en general estaría mejor con el Venu de Garmin ($350), o incluso el Venu Sq más simple, pero aún destacado ($199).

Eso no quiere decir que el Forerunner 745 no sea un buen reloj inteligente. Es excelente, pero es una herramienta de entrenamiento aún mejor, un asistente en el que los atletas pueden confiar para ayudar a mejorar su plan de entrenamiento. Para ese tipo de usuario, el costo tiene más sentido (y para algunos, es un pequeño precio a pagar por una ventaja competitiva). En la carrera por un entrenamiento altamente informado y basado en el rendimiento, el 745 puede ayudarte a convertirte en un ganador.

Artículo por Men´s Health