Jon Batiste, fenómeno del jazz y gran triunfador de los Grammy

Jon Batiste, el talentoso jazzista de Nueva Orleans, arrasó en los premios Grammys, que este domingo cedieron además su tribuna al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para transmitir un emotivo discurso sobre el silencio que causa la guerra y el poder de la música. El músico de 35 años, menos conocido globalmente que sus pares en la escena del pop, se alzó con cinco gramófonos, incluyendo mejor video musical y álbum del año con su aclamado We Are. «Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica…