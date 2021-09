Lady Gaga: Arca, Pabllo Vittar y Charlie XCX en su nuevo disco

Lady Gaga ha publicado este viernes Dawn Of Chromatica, el disco en el que se lleva a la pista de baile su último y celebrado álbum de estudio, Chromatica (2020), con las remezclas de otras conocidas figuras de la música como Arca, Pabllo Vittar, Charlie XCX, Mura Massa o Rina Sawayama.

Dorian Eletra, A. G. Gook, Planningtorock y COUCOU CHLOE son otros de los profesionales que han contribuido a dotar de nueva vida al sexto disco de estudio de la diva americana, publicado en plena pandemia, en mayo de 2020, lo que cortó relativamente su posible recorrido musical, especialmente en lo que se refiere al directo.

Con todo, Chromatica se ha convertido en uno de los discos más aplaudidos por crítica y público de Lady Gaga y, no en vano, en la última gala de los premios Grammy cosechó una nominación al “mejor álbum de pop vocal” y un galardón a la “mejor interpretación de un dúo o grupo de pop” por Rain On Me.

Dawn of Chromatica no es el único proyecto que mantiene activa a la estrella, ya que el 1 de octubre está previsto que edite un nuevo disco junto a Tony Bennett, Love For Sale, en el que ambos versionan temas del repertorio de Cole Porter.

Asimismo, ella es la protagonista de House of Gucci, película que ha dirigido Ridley Scott y que se estrenará el próximo 26 de noviembre, con la cantante, compositora y actriz en la piel de Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci.

