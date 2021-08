La voz angelical de Nicolle Baechli Vila, intérprete juvenil con un talento sin igual

Nicolle Baechli Vila es la nueva revelación juvenil guatemalteca. Con tan solo 14 años posee un talento y una voz privilegiada. Desde niña sintió una atracción especial por el canto y contaba con una facilidad innata por interpretar cualquier tipo de canción que oía.

Tomado de YouTube.

Al poseer un don especial para el canto su entonación despertaba la admiración de todo el que la escuchaba, incluyendo la del cantautor y productor musical guatemalteco Luis Galich, con quien empezó a tomar clases para una Semana Santa, un tiempo determinante para que aflorara su talento como intérprete, y su gusto por este arte que la motivó a encaminar sus pasos por el estudio de la vocalización y la interpretación musical, siendo Galich su maestro hasta el 2018, año en el que falleció.

Fue Galich quien les hizo saber que Nicolle poseía una entonación especial y habilidades innatas para el canto, por lo que su familia decidió apoyarla en su transitar por esta rama del arte, iniciando sus primeras presentaciones entre los seis y ocho años de edad, años en los que interpretó su primer canción “Fly me to the Moon” de Frank Sinatra.

A la edad de seis años, Nicolle, quien cursa segundo grado básico y a quien también le encanta la equitación, empezó realizando sus primeras actuaciones musicales en el seno de su familia, y en actividades colegiales. A esa edad también tuvo la oportunidad de acompañar al maestro Galich en el escenario.

Como producto de sus primeras interpretaciones, su voz infantil, pero de gran potencia, fue recogida en dos CD llamados “Nicolle” y “Nicolle Mery Christmas 2019”, que eran los obsequios que realizaban a sus familiares. Estos dos fueron grabados bajo los arreglos musicales de Luis Galich y la producción de Jorge Baechli.

A partir de los ocho años sus presentaciones se fueron extendiendo a actividades colegiales, bodas y otros eventos, y su talento musical la ha llevado a participar en algunos musicales y a cantar con la talentosa cantautora Gaby Moreno.

Nicolle Baechli Vila, de 14 años de edad, es una talentosa voz juvenil guatemalteca, quien además cuenta con una especial habilidad para interpretar el piano y la guitarra.

Los inicios

Al fallecer Luis Galich, Nicolle invadida por la tristeza de que su maestro musical había fallecido, estuvo un año sin cantar, hasta que nuevamente retomó el canto de la mano del maestro y cantautor guatemalteco Napoleón Robleto, quien además de darle clases de canto, ha realizado los arreglos para sus dos últimas producciones, entre las que destaca el álbum “The Beginnings”, el cual se encuentra en las plataformas musicales online.

“Mi maestro es Napoleón Robleto, y él hizo las pruebas de estudio, los arreglos y me apoyó con los coros en los que también participo”, expresa la artista juvenil.

Lo que resulta increíble de Nicolle es que a su corta edad lo mismo interpreta una canción de Bruno Mars con inigualable talento, como una del desaparecido Frank Sinatra o Gloria Gaynor, Queen, The Beatles, o Beyoncé, sintiendo especial atracción por la música de antaño, y por la que quizá las nuevas generaciones no sientan mucho interés, opinión que es inmediatamente corregida al escucharla. Su potente voz se impone en el escenario, ya sea escolar, abierto al público en general, de un canal de televisión, en una reunión familiar, o a través de Spotify, Deezer u otra plataforma virtual por donde se tenga el gusto de escucharla.

“Me gusta la música de Frank Sinatra y Billy Joel, quienes son mis dos cantantes favoritos, escucho a The Beatles, Abba, Queen, todo lo que es música de antes, pero también me encanta Bruno Mars, me gusta Dua Lipa, Miley Cyrus, la verdad es que escucho de todo, mi rango de gustos musicales es muy amplio”, expresa con toda propiedad al mismo tiempo que añade que desde muy niña tuvo la oportunidad de escuchar en su hogar una gran variedad musical.

Además de su habilidad por el canto también interpreta distintos instrumentos, entre ellos el piano y la guitarra. Por ahora, Nicolle ensaya intensamente con nuevos matices para su voz y se prepara para entregar lo mejor de su arte.

The Beginnings

Actualmente Nicolle Baechli Vila promociona su álbum “The Beginnings” que cuenta con 12 temas con arreglos del maestro Napoleón Robleto y con coros en los que participa la misma Nicolle, el cual se encuentra disponible en las plataformas Spotify y Deezer entre otras. Entre los temas que interpreta Nicolle Baechli están: “I will survive”, “Somethin´ Stupid”, “Piano Man”, “Golden Slumbers”, “Creep”, “When I was your man”, “I have nothing”, “Yesterday”, “The Winner thakes it all”, “You´re the Inspiration”, “Bohemian Rhapsody” y “At last”.

Escucha el álbum completo de Nicolle Baechli Vila en la plataforma Spotify.