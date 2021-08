En la edición de hoy de elAcordeón recordamos Amy Winehouse. A diez años de su muerte, esta entrañable intérprete, se ha convertido en uno de los grandes mitos de la música pop contemporánea, por su hermosa habilidad de traducir sensaciones muy íntimas a través de su voz desgarrada. Aunque eso le haya significado la incomprensión, la explotación, el abandono, la muerte temprana. En su obra más relevante, ‘Back to Black’, reflejó sus sentimientos más profundos y dolorosos y con desesperación arrebatadora hizo lo único que era capaz de hacer: convertirlos en canciones.

‘Back to Black’ es el segundo y último álbum de estudio de la cantante británica Amy Winehouse. Su lanzamiento fue realizado el 4 de octubre de 2006. Incluye clásicos como ‘Rehab’, ‘You Know I’m No Good’, ‘Back to Black’, ‘Tears Dry on Their Own’ y ‘Love Is a Losing Game. Tras su lanzamiento y promoción, vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo, haciéndose acreedor de cinco premios Grammy. En 2012, la revista ‘Rolling Stone’ clasificó al álbum en el número 451 en su lista de “Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos”. En 2019, el disco encabezó el recuento de ‘The Guardian’ sobre los 100 mejores álbumes del siglo XXI.​