La Oreja de Van Gogh llevará “Un susurro en la tormenta” de gira

La Oreja de Van Gogh emprenderá en noviembre una gira por Estados Unidos que le llevará a 18 ciudades para presentar Un susurro en la tormenta, el disco con el que se han situado en las listas de los más vendidos en países como México, Argentina, Chile, Colombia y España.

Tras el tour planificado para 2020 y que frustró la pandemia, el grupo donostiarra ha rehecho su calendario y el 4 de noviembre iniciará en Orlando una gira que cerrará en Los Ángeles el 9 de diciembre, ha informado la promotora Get In en una nota.

Miami, Atlanta, Washington DC, Nueva York, Denver, Houston, San Antonio, Dallas y McAllen son otros de los destinos de La Oreja de Van Gogh, al igual que Chicago, San Francisco, Las Vegas, Riverside, Sacramento, Phoenix y San Diego.

Sus fans de Estados Unidos podrán escuchar nuevas canciones, como Abrázame, Durante una mirada y Doblar y comprender, además del nuevo single Sirenas, que alternarán en los conciertos con sus grandes éxitos.

El grupo de San Sebastián continúa este verano su gira por España. Esta misma semana hará paradas en el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Gixols (Girona), en el Festival Jardins Terramar de Sitges y en Alicante. Torrelavega, Avilés y Zaragoza son otras de las ciudades que visitará.

