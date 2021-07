The Best of The Doors es un disco compilatorio que ha vendido más de 10 millones de copias, solo en los Estados Unidos. Contiene canciones clásicas del grupo como ‘Light My Fire’, ‘The Crystal Ship’, ‘People Are Strange’, ‘Love Me Two Times’, ‘When the Music’s Over’, ‘L.A. Woman’, ‘Riders on the Storm’ y ‘The End’.

The Doors fue una banda de rock estadounidense, formada en California, en julio del año 1965 y disuelta en el año 1973.

Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, su popularidad ha persistido. Según la RIAA, han vendido 33 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.​ En 2004, Rolling Stone clasificó a The Doors, en el puesto 41 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.​ Fue la primera banda estadounidense en acumular ocho discos de oro consecutivos. En 1993, The Doors fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame.