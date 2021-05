Billboard Music Awards: The Weeknd es el Artista del Año

La gala de premiación de los Billboard Music Awards se celebró de manera presencial al aire libre. En el escenario, se anunciaron los ganadores de al menos 20 de las 51 categorías y desfilaron 15 grupos y solistas.

Entre los números musicales que presenció la audiencia estuvo la de Duran Duran que interpretó Notorious, Invisible y Hungry Like The Wolf. También se hicieron presentes Karol G, Bad Bunny, la banda surcoreana BTS, The Weeknd, Pink, Doja Cat junto a SZA y Class Animals.

Los ganadores fueron

Mejor Artista del Año: The Weeknd

Mejor Artista Masculino del año: The Weeknd,

Mejor Artista Femenina del año: Taylor Swift

Mejor Dúo o grupo: BTS

Mejor Artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Obasi Jackson and Audrey Jackson con los premios que ganó el fallecido Pop Smoke. Foto: AFP

Mejor artista femenina de rap: Megan de The Stallion

Mejor artista country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo o grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo o grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista danza/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

Mejor álbum de R&B: The Weeknd:, After Hours

Mejor álbum de rap: Pop Smok,Shoot for the Stars Aim for the Moon

Mejor álbum Country: Morgan Wallen, Dangerous_ The Double Album

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, Tickets to My Dowfall

Mejor álbum latino: Bad Bunny, YHLQMDLQ

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, Chromatica

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, My Gift

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, Maverick City Volumen 3. Part. 2

Canción más vendida: BTS, Dynamite

Mejor canción streaming: DaBaby con Roddy Rich, Rockstar

Mejor canción en la radio: The Weeknd, Blinding Lights

Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, I Hope

Mejor canción de rock: AJR, Bang!

Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti

Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix)

Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, Graves Into Gardens

Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, Wash Us In The Blood