Billboard Music Awards: homenaje a Pink y ganadores al momento

Jon Bon Jovi fue el encargado de destacar los méritos por los que Pink es la Artista del Año de lo Premios Billboard, que se celebran esta noche en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

La cantante interpretó en el escenario algunos éxitos de su carrera pero, antes sorprendió con la presentación de su hija Willow Cover me in sunshine. Luego cantó framentos de All I know so far, Get the party started y So What y Blow Me, entre otros.

La gala

El conductor principal de la gala es Nick Jonas, quien no ha dejado de celebrar el reencuentro con el público, luego de un año de confinamiento. “Nos sentimos más optimistas. Hay una audiencia que nos ve en vivo porque cumplimos con todos los protocolos”, aseguró al inicio de la ceremonia.

En la gala han actuado artistas como Doja Cat junto a Sza, AJR y Alicia Keys. Esta última fue presentada por la ex Primera Dama estadounidense Michelle Obama, quien halagó no solo su quehacer artístico sino también su manera de inspirar causas humanitarias.

The Weeknd Foto: AFP

Entre los premios entregados se encuentra el de Mejor Artista Latino para Bad Bunny. También han obtenido galardones Gabby Barrett como Mejor artista femenina country; Dinamite de BTS por tema más vendido.

Bad Bunny. Foto: AFP

Gabby Barrett. Foto: AFP

The Weeknd, el artista más nominado de la gala, ganó como Artista Top del Hot 100 y dedicó el premio a sus compañeros de terna. “Fue un año difícil y ustedes trajeron luz con su trabajo y se merecen este premio tanto como yo”, les dijo.

