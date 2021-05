Hermanos Galdámez en la Alianza Francesa

Andrea, Ana y Carlos Galdámez serán los protagonistas del ciclo ‘Sin palabras… en casa’ de la Alianza Francesa de Guatemala, el miércoles 26 de mayo. En esta ocasión el trío presentará una selección de temas de música clásica en violín, violonchelo, oboe y corno inglés.

Entre las melodías que ofrecerán se encuentran ‘London trío No. 1’, de J. Haydn; ‘Preludio de la partita para violín solo No. 3’, de J. S. Bach; ‘El oboe de Gabriel’, de Morricone y la ‘Sonata en do menor para oboe y violonchelo’, de Vivaldi.

El concierto será transmitido a través del Facebook Live de la Alianza Francesa, a partir de las 19:30 horas.

En este ciclo de conciertos ya se han presentado artistas como Sergio Zepeda, Víctor Arriaza, Álex Hentze, Pamela Symphony, Carolina Palomo, Mabe Fratti, Chirmolito Trio, Oswaldo Sac y Gin & Tonic.