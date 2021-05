Dua Lipa es la reina de los Brit Awards

Mensajes de justicia social y empoderamiento femenino imperaron anoche en los Brit Awards 2021, en los cuales Dua Lipa fue la gran estrella al imponerse en dos de las tres categorías en que compitió, con el codiciado galardón por Álbum del Año, para Future Nostalgia, y Mejor Solista Femenina.

Postergados por tres meses ante las olas de contagios de Covid-19 en Reino Unido, los galardones que reconocen la excelencia de la música británica con impacto local e internacional modificaron su estructura para cumplir con los protocolos sanitarios.

The O2 Arena, que tiene capacidad para 20 mil personas, sólo dio acceso a 4 mil y la gran mayoría de los asistentes fueron trabajadores del primer frente de combate a la pandemia, además de que la zona de nominados y ganadores fue configurada por islas, con sillas y mesas, a distancia considerable.

Jack Whitehall, uno de los comediantes más populares de Inglaterra, fue el anfitrión en una fiesta musical en la que los receptores de la estatuilla agradecían de lejos a quienes los anunciaban.

Coldplay abrió el show con el estreno de su nuevo sencillo, “Higher Power”, en directo sobre una plataforma flotante en el río Támesis, con el inmueble a sus espaldas.

Dua Lipa contribuyó al show en la Arena con una mezcla de Éxitos en la que destacó un fragmento pregrabado en el metro de la ciudad y con el que homenajeó a las Spice Girls con la moda que impusieron en los 90. En vivo presentó su sencillo “Pretty Please”.

Resaltó la iniciativa de los organizadores de que cada ganador entregaría una pequeña réplica de su premio en forma simbólica. Lipa dedicó los suyos a Elizabeth Aniounwu, enfermera y activista, y a Joaquín García y Folajimi “Jimi” Olubunmi Adewole; este ˙último falleció en el rescate de una mujer que cayó al Támesis el mes pasado.

“Se lo dedico a ella, hizo tanto, y tenemos que enviarle un mensaje a (el Primer Ministro) Boris (Johnson) de que tiene que darles un aumento de sueldo a todos los trabajadores de primera línea”, proclamó Dua Lipa en el estrado.

Little Mix, ahora reconvertido en trío, es el primer conjunto de mujeres que obtiene el triunfo como Mejor Grupo Británico.

“No es fácil ser mujer en la industria de la música en Reino Unido. Hemos visto el dominio de la masculinidad blanca, misoginia, falta de diversidad y sexismo. Estamos orgullosas de cómo nos hemos mantenido juntas, nos hemos apoyado y hemos estado alrededor de grandes mujeres, y ahora estamos usando nuestras voces más que nunca”, dijo Leigh-Anne Pinnock, integrante de la tercia.

Entre los números que impactaron estuvieron el de The Weeknd, quien ofreció su muy particular estilo de performance con “Save Your Tears”, enclaustrado en un cuarto con lluvia y ataviado con rompevientos y gorro impermeable, y el de Olivia Rodrigo, que cantó en directo su hit mundial, “Driver’s License”.

“Gracias, me habría gustado estar ahí. Gracias a mis fans de Inglaterra, ustedes fueron mi primer impulso; a mi gente de Etiopía, continuemos ayudándolos, gracias”, dijo The Weeknd, quien cantó de manera remota y fue presentado como Mejor Artista Masculino Internacional por Michelle Obama.

TABLA

Los triunfadores

Álbum Británico: Future Nostalgia (Dua Lipa)

Sencillo Británico: “Watermelon Sugar” (Harry Styles)

Solista Masculino: J Hus

Solista Femenina: Dua Lipa

Grupo Británico: Little Mix

Artista Revelación: Arlo Parks

Solista Masculino Internacional: The Weeknd

Solista Femenina Internacional: Billie Eilish

Grupo Internacional: Haim

Artista en Ascenso: Griff

Global Icon Award: Taylor Swift