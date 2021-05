John Lennon/Plastic Ono Band – The Ultimate Collection.

El primer álbum en solitario del ex beatle, y el acontecimiento se celebra con una caja muy especial que contiene 6 CDs que comprenden el álbum con diferentes mixes, remixes, documentarios y Jams, 2 Blue Ray con 159 canciones, un poster con la leyenda “War Is Over (If You Want It), 2 postales, y un libro con 128 páginas en las que se relata de manera muy explícita, bien detallada e ilustrada, el contenido de todo el box y los pormenores de su concepto.