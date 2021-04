Cinco mujeres del jazz que debes conocer

Más que solo un género musical, el jazz es considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua. Por esa razón, durante la asamblea general de esa entidad, eb noviembre de 2011, proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz.

Algunas mujeres han sido protagonistas en el desarrollo de este estilo musical. Conoce a cinco de ellas.

Norah Jones: Con más de 40 millones de discos vendidos, Geethali Norah Shankar (marzo, 1979) es una de las más destacadas intérpretes de este género musical. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Amadeus Austrian Music Awards y los Grammy a mejor artista novel en 2003, a mejor grabación del año en 2005 y a álbum del año en 2008. Entre sus temas más notables se cuentan Come Away with Me, Don’t Know Why y What Am I To You?

Esperanza Spalding: Esta contrabajista y cantante estadounidense, nacida en 1984, lanzó su primer álbum Junjo en 2006. A este le siguieron Esperanza (2008), Chamber Music Society (2010), Radio Music Society (2012), Emily’s D+Evolution (2016), Exposure (2017) y 12 Little Spells (2018). A lo largo de su carrera ha ganado los premios Grammy como mejor artista nueva (2011) y por mejor álbum de jazz vocal, además de un Soul Train Music Award en 2012.

Nina Simone: Eunice Kathleen Waymon (1933-2003) fue cantante, compositora y pianista. Su pasión sobre los escenarios era reforzada por su potente voz de contralto. Entre sus éxitos como intérprete se pueden mencionar I Love You Porgy de George Gershwin, que se convertiría en su único éxito del Top 40 y el sencillo My Baby Just Cares for Me, que brilló en los listados de popularidad británicos en los años 1980. Recibió 15 nominaciones a los Premio Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en 2000.

Ella Fitzgerald: La llamada Reina del jazz nació el 25 de abril 1917.Esconsiderada la más importante e influyente cantante de jazz de la historia. Poseía un rango vocal de tres octavas y se destacó por su capacidad de improvisación. Obtuvo 14 premios Grammy, incluyendo el dedicado a toda su carrera. Fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Entre sus más sonadas canciones se encentran The Man I Love, Air Mail Special, Into Each Life Some Rain-.

Billie Holiday: Eleanora Holiday Fagan ( 1915- 1959), apodada como Lady Day, fue considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz. Entre los éxitos que la consolidaron estaban Riffin’ the Scotch, Twenty-Four Hours A Day, The Way You Look Tonight, Carelessly, My Man, Trav’lin’ Light y Lover Man (Oh, Where Can You Be?) .