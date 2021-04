Música de tres países en alianza

Franc Castillejos representará a Guatemala en el espectáculo virtual ‘Le Show’, que organizan la Alianza Francesa guatemalteca y sus homónimas de Arequipa, Perú y Tegucigalpa, Honduras. Este concierto se realizará el domingo 25 de abril, a las 19:00 horas, a través de la página de Facebook de la entidad cultural.

“‘Le Show’ es un programa presentado por Alliances Sonores, el laboratorio de la red cultural francesa de Latinoamérica y el Caribe. Busca dar visibilidad internacional a artistas de nuestros territorios”, señalan los organizadores. El espectáculo digital será transmitido a casi 20 alianzas francesas de América Latina.

Franc Castillejos cuenta con dos EP: ‘My Scared Boy’ y ‘Lo que nace y no se ve’. Además es productor de artistas como Ishto Juevez y These City Lights. Algunas de sus canciones más populares son ‘La mariposa y el Sol’, ‘Volumes and Shelves’, ‘Sahara Be Kind’ y ‘Nos extraño’.