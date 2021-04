Así fue el concierto de Ricardo Arjona en “streaming”

La cita de Ricardo Arjona con sus admiradores incondicionales se cumplió. El cantautor guatemalteco ofreció a sus más de 100 mil admiradores que compraron sus accesos al streaming y a los guatemaltecos que lo vieron por canal 7, un viaje a través de su vida.

El colonial escenario elegido por el artista, el Convento Capuchinas, lució las cinco mil velas bien distribuidas que le brindaron un toque místico a las distintas tomas de las cámaras.

Las primeras palabras del artista fueron para hacer notar que le hacían falta los aplausos. Además, hizo saber a los que están viendo desde otras partes del mundo y también a quienes lo hacían en Guatemala: “no tienen la menor idea lo hermoso que es esto”. Recordó que nació muy cerca de ahí, en Jocotenango.

Explicó que el concierto tenía como objetivo “contradecir a este año ingrato que nos alejó” y por ello eligió precisamente La Antigua Guatemala para hacerlo.

Para arrancar con las historias, escogió el tema Vida. En medio de los versos, contaba anécdotas como la de la comadrona que fumaba mientras atendía a su madre al momento de su nacimiento.

Recordó su experiencia de quedarse a vivir en Argentina, luego de la OTI de 1988, y canjear actuaciones por hotel y desayuno. Entonces llegó el tema Marta. Contó que después estuvo un corto tiempo en Brasil, antes de volver a Guatemala.

Luego relató cómo al volver al país ya había tomado la decisión de irse. Confesó que durante mucho tiempo debió mentirle a sus padres diciéndoles que le iba bien en México y rio al relatar que, durante un viaje a Acapulco, le mostró una cancióna su papá y él le dijo “Mijo, tenés mejores”.

El vaivén de los recuerdos

Un momento especialmente emotivo fue cuando anunció que cantaría un tema que había jurado no volver a interpretar. Recordó el particular carácter de su madre, y compartió una anécdota: “Tenía como tres meses de no verla. Cuando me abrió la puerta, cualquier madre se lanza a abrazar a su muchacho, pero mi madre me dijo ‘a ver qué vas haciendo con esas canas, porque están fatales’. Entramos, me tenía lista la cena. Al día siguiente me despertó temprano, y me dijo ‘vamos a ir a ver a tu papá’. Fuimos al cementerio, porque él había muerto tres años antes”. Contó que su madre lo hizo verla a los ojos para que le asegurara que el lugar que había elegido, a la par del sepulcro del padre lo ocuparía ella. “Un derrame cerebral al día siguiente y dos días estaba justo ahí”, dijo visiblemente conmovido. Luego, pidió el apoyo de sus músicos para ser capaz de interpretar Mi novia se me está poniendo vieja.

Más adelante, retomó sus historias de México. Contó que cuando llegó a ese país debió vender sus canciones y hacer muchas por encargo. Por lo que después de lograr éxito con Animal Nocturno pasó 15 años sin darle temas a otros artistas.

Sin embargo, dijo que el tema que seguía lo había hecho para otro intérprete, pero que se identificaba mucho con él. “Ahí me van a encontrar”, acotó, antes de cantar Asignatura Pendiente, que escribió para el disco Almas del silencio, de Ricky Martin. También interpretó canciones como Te conozco y Sin daños de terceros (Tarde).

Blanco y Negro en Abbey Road

El concierto continuó con la proyección de un video en el que Arjona relató cómo fue su encuentro con Abbey Road y cómo luego del primer día de grabaciones, los músicos ingleses lo invitaron al bar donde tocaban. Eso, dijo, los acercó y los hizo un equipo. Relató el proceso en el que las 24 canciones que escribió no fueron ya para una sola producción sino para dos: Blanco y Negro.

De Blanco entregó Hongos, Ella, El amor que me tenía y Sobrevivirás. En medio de esto, comentó que no había pensado en cantar estos temas, porque estaban reservados para la gira que no se realizó, y comentó: “pero ya nos vamos a lanzar por ahí”.

Hizo notar que entre los músicos que lo acompañaban se encontraban integrantes de la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional, y mencionó nombres de algunos de los integrantes de su propio grupo. Además, destacó la presencia de Miguel Ángel Villagrán Malín.

Entre los temas que afirmó que casi nunca canta y que le gustan mucho estuvieron A la medida y Adiós melancolía. Otro de sus clásicos que no podía faltar fue Dime que no.

Más adelante, relató que la primera vez que viajó a Cuba, fue para hacer las fotos de Historias y luego, le gustó tanto, que volvió a hacer las de Si el Norte fuera el Sur. Inspirado por esas dos visitas, ya en Nueva York, escribió Ella y él, tema con el que dio continuidad a la presentación.

Arjona volvió a contar que fue gracias a la sugerencia de su familia que conoció la música de Gaby Moreno y decidió llamarla para grabar Fuiste tú. Luego, invitó a la cantante a acompañarlo para interpretarla, no sin antes confesar que es una de sus intérpretes favoritas.

Contó que luego, la llamó para compartir la producción de Blanco, y aunque la propuesta sorprendió a Gaby, terminó produciendo cuatro temas. Junto a ella cantó también El Blues de la Notoriedad.

Después de despedir a Gaby con un “te quiero mucho” recíproco, interpretó Se nos muere el amor y luego presentó a Malín y recordó cómo él fue el responsable de la inclusión de Señora de las cuatro décadas en su disco Historias.

El concierto concluyó con una versión extendida de Mujeres y juegos pirotécnicos.