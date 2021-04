Camilo compone desde el corazón y habla de “Mis manos”

Con información de Agencia Reforma, Instagram, Twitter y YouTube

Casi todos los días, Camilo toma la pluma y escribe en su diario los miedos, inseguridades y temores que le surgen. Las páginas que llenó durante la pandemia hablan mucho de vértigo, pues lo vivió de primera mano al crear su nuevo álbum “Mis Manos” con sonidos diferentes.

“Mi álbum anterior es mucho de identidad personal, pero en éste hay un montón de riesgos en los sonidos. Sentí mucha contradicción interna, de si debía o no por el menor temor de si iba a funcionar. Son preguntas que no me debo hacer, pero el corazón las tuvo”, recordó el colombiano en entrevista exclusiva.

El cantautor, de 27 años de edad, nacido en Medellín, Colombia y afamado por temas como “Favorito“, había decidido jugar con ritmos de bachata, como en “Bebé”, porque si bien su disco es muy urbano, tenía ideas que no quería relegar por intereses comerciales.

“Por primera vez estaba mucho más cercano al sonido de cumbia al hacer “Vida de Rico”. Me daba inseguridad hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, pero mi corazón sabía que quería hacer esa canción así. Prefería fracasar haciendo eso que triunfar con algo que no quería”.

El éxito que han tenido los sencillos “Ropa Cara”, “Vida de Rico” y “Machu Picchu” no le da tanta confianza como saber que impacta a sus fans de forma positiva.

“Me encuentro cada vez más gente que me dice: ‘Camilo, tu música ha significado esto para mi vida’ o ‘estaba deprimido y fue la excusa para cargarme’. Esos son los premios más grandes de mi carrera.

“Nunca se queda en que está cool esta canción. Siempre hay algo más: me dicen que los acompañó en un proceso de redención, en un proceso de sanación”, compartió.

El éxito que ha tenido satisface más al músico porque tuvo tiempo para añorarlas.

Camilo llegó al estrellato en su infancia con el programa colombiano Factor X, pero su carrera no despegó como esperaba y apostó por componer, lo que lo llevó a crear temas como “Sin Pijama” para Becky G y “Si Estuviésemos Juntos” para Bad Bunny.

“Mi sueño pasó por un tiempo, luego dejó de pasar. Estaba planeando hacer cosas y se cerraron todas las puertas, pero me acoplé. Nunca fue un sueño frustrado que me azotara la espalda por volverlo a cumplir.

“La vida me mostró que a lo mejor lo que me tocaba eran estudios, componer para otros artistas y al disfrutarlo y perseguir otro sueño se aflojó la posibilidad y la puerta se volvió a abrir. Era yo mismo quien lo aflojé”, considera el cantautor.

Uno de los retos para el también coach de la actual temporada de La Voz Kids es controlar la ambición, pues lo primero que le dijeron tras ganar un Grammy fue: “Y espera a ver lo que viene el año siguiente con tu próximo material”.

“Quiero hacer un álbum porque quiero, no por un Grammy. Tengo que recordarme las cosas verdaderamente importantes y “Mis Manos” es testimonio de eso: una entrega por amor al proceso, no por las consecuencias.

“Soy muy feliz. Me siento satisfecho, retado, y eso significa plenitud. Me recuesto por la noche y puedo decir que he hecho lo mejor que puedo con lo que tengo y me sigue quedando grande. Si eso no es vida de rico, no sé qué lo sea”, indicó.

Devoto del amor

Hace unos días, Camilo fue tendencia en Twitter por la foto de un frasco con uñas. En la red decían que eran de Evaluna Montaner, su esposa, y que él las guardaba porque eran pedacitos de ella.

El cantante se ríe con los memes y los chistes que hacen sobre el amor desmedido que comparte en sus canciones. Incluso los ve con Evaluna, pero destaca que así es su amor y que no puede reducirlo a flores y chocolates.

“Hay una frase que dice: ‘Aceptamos el amor que creemos merecer’. Es muy triste que la gente vea desde la ridiculez a una relación que nace desde el servicio, la devoción y la total entrega. (Que lo vean así) es un indicador social.

Tribu! No puedo dejar de agradecerles por el apoyo a MIS MANOS ✋🏼🤚🏼

Aquí un video que hicimos con mucho amor con @amazonmusic y @Montanerevaluna

Pa verlo completo:https://t.co/QBCOUbp5Cz pic.twitter.com/cEevEfsnUb — Camilo (@CamiloMusica) March 15, 2021

“Para mí la entrega total es mi vehículo, me parece lo máximo, Evaluna es feliz así y yo también. Deseo para toda la gente que se enamoren de la manera en que estoy yo enamorado y la persona merezca más de lo que las novelas les han mostrado”, compartió.