Billie Eilish, Grammy a Grabación del Año

Billie Eilish se llevó el domingo el premio Grammy a la Grabación del Año por segundo año consecutivo, una hazaña para la joven de 19 años que ya había arrasado en las cuatro categorías principales en la edición pasada de la mayor ceremonia de la música estadounidense.

Esta vez, la provocadora estrella pop ganó en una competitiva categoría que incluía a Beyonce, Dua Lipa, Post Malone y Doja Cat, para llevarse el honor a la mejor interpretación de una canción por su éxito Everything I Wanted.

En 2020, la joven estrella ascendente protagonizó la noche de los Grammy al llevarse los premios a Álbum, Grabación y Canción del año, sumado al de Mejor Artista Nuevo. Fue además la primera mujer y la artista más joven en ganar este último gramófono dorado.

Everything I Wanted es una oda vaporosa que habla de las luchas del estrellato, el síndrome del impostor y la angustia adolescente sobre sentimientos de insuficiencia y de no encajar en el mundo.

Antes del lanzamiento en 2019 de su álbum debut Wwhen We All Fall Asleep, Where Do We Go, Eilish ya atesoraba un ferviente apoyo en línea por su audaz sonido pop, a menudo inquietante, con graves pesados y matices de trap y electronic dance.

Ahora es una de las estrellas pop más grandes del mundo y, aunque la pandemia la obligó a cancelar su gira mundial, de todos modos vivió un año excepcional en el que además escribió la balada temática de la próxima película de James Bond, No Time to Die.