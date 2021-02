Curiosidades poco conocidas de Daft Punk

Daft Punk, uno de los grupos más influyentes y populares que surgieron en los últimos 30 años, anunció su retiro a través de un video titulado “Epílogo”. La publicista del dúo, Kathryn Frazier, confirmó oficialmente la separación.

Un misterio siempre rodea a los músicos electrónicos aclamados por la crítica conocidos como Daft Punk, encarnados por los icónicos cascos de robot de la pareja, un símbolo del estilo único del dúo y el deseo de permanecer en el anonimato.

A diferencia de la mayoría de los artistas, Daft Punk prefiere mantenerse fuera del foco de atención, una hazaña que es algo difícil de lograr cuando eres una celebridad reconocida internacionalmente. En comparación con la mayoría de los músicos famosos, Daft Punk ha hecho un trabajo bastante sólido al mantener su propia privacidad, dejando a muchos fanáticos preguntándose quiénes son estos genios musicales robóticos.

Ninguna fuente tiene todas las respuestas sobre lo que hace que Daft Punk funcione, aunque algunas piezas de información bastante interesantes han salido a la superficie a lo largo de los años. Descubre algo de la historia de Daft Punk y algunas curiosidades al azar que no sabías sobre Daft Punk a continuación.

Antes de Daft Punk existía Darlin’

Allá por 1992, un año antes de que Daft Punk existiera, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se unieron a un tercer compañero de banda, Laurent Brancowitz, en la formación de la banda de rock francesa Darlin’. A pesar de ser bastante efímero, Darlin’ jugó un papel clave en los orígenes de Daft Punk. La ruptura de Darlin’ no solo permitió a Daft Punk crear su propio sonido único, sino que una revisión del trabajo de la banda original realizada por la revista de música británica Melody Maker (describiendo a Darlin’ como “un thrash punky tonto”) llevó a la idea de Daft Punk como nombre de banda.

Gastaron Us$4 millones de su propio dinero para crear su película animada, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

El proyecto fue ambicioso tanto para Daft Punk como para el diseñador japonés Matsumoto, y costó 4 millones de dólares y unos tres años de producción. El trío se vio obligado a comunicarse a través de un amigo bilingüe, lo que hizo que el proceso fuera aún más largo

Fue un gran logro que Daft Punk pudiera reclutar a Matsumoto. El hombre de 66 años es responsable de 25 años de producciones cinematográficas, incluidos Galaxy Express 999, Arcadia y Star Blazers, que, después de Akira, son ampliamente considerados como algunos de los animes más venerados del país.

La película fue producida por el mismo dúo Daft Punk, Cédric Hervet y Emmanuel de Buretel junto con Toei Animation, contando con Leiji Matsumoto como supervisor gráfico. Esta película fue presentada durante el 56º Festival de Cannes.

Daft Punk es fanático al capitán Harlock

Una franquicia de anime y manga creada por Leiji Matsumoto, Captain Harlock sigue las atrevidas aventuras de un pirata espacial de la era de 2977 AD que se rebela contra los opresores intergalácticos de la tierra. Más matizado y emocionalmente complejo de lo que transmite una descripción tan corta, se observa que el Capitán Harlock ha sido una gran influencia en la trama de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, el anime espacial épico de Daft Punk creado junto con Discovery.

La creación de los cascos tiene un costo de Us$65,000

Un cambio de imagen importante de las pequeñas máscaras de Halloween que el dúo lucía en los años 90, Daft Punk se convirtió en un robot completo después del milenio con sus cascos engalanados que costó una pequeña fortuna producir. Según se informa, el par de cascos (y los accesorios que los acompañan) cuestan un total enorme de Us$65,000, con características que incluyen pantallas LED, sellos de cuello acanalados, secciones traseras desmontables y “guanteletes” integrados que controlaban los textos y animaciones de la pantalla del casco.

Un millón por espectáculo por su gira de 2007

Se rumorea que a Daft Punk se le pagaba Us$1 millón por show durante su épica gira Alive 2007. Durante dos años, el icónico dúo francés tocó la asombrosa cantidad de 47 shows, supuestamente embolsándose el par Us$47 millones, lo que podría explicar cómo ambos miembros valen más de Us$70 millones … cada uno.

Tienen su propio diseñador de moda

Es difícil no notar los trajes increíblemente elegantes que usa Daft Punk en la carátula del álbum de 2013’s Random Access Memories. Vestidos con trajes de esmoquin futuristas, el look de Daft Punk no fue su idea, ya que los atuendos vanguardistas fueron creados por Hedi Slimane de la marca de moda Saint Laurent. Como parte de la serie Music Project del sello, la llamativa ropa se conoce oficialmente como “traje de esmoquin Le Smoking” y apareció en los anuncios promocionales de SNL para “Get Lucky”. Slimane y Daft Punk realmente colaboraron antes, ya que el dúo musical creó una lista de canciones de 15 minutos para el desfile debut del diseñador en 2012.

A Daft Punk no le gusta tocar shows en vivo

Daft Punk evita hacer shows en vivo o giras en toda regla, principalmente porque el dúo solo quiere hacer lo suyo. En una entrevista de WSJ de 2013, Daft Punk explicó cómo no están en esto por el dinero, por lo que el incentivo para tocar en vivo simplemente no existe, o como dijo Bengalter “no somos sensibles a ningún tipo de presión , porque lo más valioso que tenemos es nuestra propia libertad y sueños creativos “.