En imágenes: así fue el show del medio tiempo del Super Bowl

The Weeknd (Abel Tesfaye), es un astro canadiense del pop que es conocido por éxitos como “Can’t Feel My Face” y “Starboy.” Sus conciertos suelen tener una atmósfera melancólica y un toque oscuro y vanguardista.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LV tuvo un sabor muy diferente al resto debido a la pandemia del COVID-19, que obligó a hacer a ajustes y en lugar de realizarse sobre el campo esta vez el escenario se montó en una de las tribunas del Raymond James Stadium.

Este fue el set list:

-Starboy

-The Hills

-I can’t feel my face

-I feel it coming

-Save your tears

-Earned It-Blinding lights

The Weeknd no estuvo acompañado por artistas invitados, algo que hizo Lady Gaga cuando fue la invitada a amenizar el medio tiempo del Super Bowl LI.

The Weeknd sorprendió bajando al escenario con todo el elenco de bailarines, quienes llevaban gantes con luces para realizar una vistosa coreografía en el terreno de juego al ritmo de “Blinding Lights”, que de acuerdo a Spotify fue la canción más escuchada del 2020 con más de 1,500 millones de reproducciones, finalizando así su presentación.

*Con información de AFP, ESPN, Agencias.